劍擊｜吳浩天從Underdog到一劍制勝世界第六　他打的是坦然與真實

對上一次跟吳浩天認真談劍擊，是2017年的亞洲劍擊錦標賽，主場出戰的港隊勇奪男子重劍團體銅牌，成員之一的阿天熱血沸騰，明明還有一年就從城大畢業，都說想立即轉做全職運動員。

一別5年多，昨日在重劍大獎賽多哈站勇闖16強後，聽着IG DM的語音訊息，我終於再次感受到那種「好吳浩天」的衝勁。



香港劍擊運動員接連在國際賽創出佳績，方凱申、何瑋桁、何思朗之後，這次是吳浩天。

他在大獎賽多哈站先以5勝1負於小組賽出線，再連勝兩場外圍賽淘汰賽，一席正賽64強位置，已是連過8關的成果。

5年之後，再次看到吳浩天在賽場上的激情。（FIE Facebook）

64強面對芬蘭的Niko Vuorinen，雙方在限時內打成12：12，需要加時決一劍。更難打的巨人在32強出現，就是世界排名第6的哈薩克勁敵Ruslan Kurbanov。阿天進入最後一節時落後8：10，但他於10秒內連取兩劍追平，最終險勝15：14，勇闖16強，創出劍擊生涯戰績。

「今次我都唔謙虛，我狀態真係神勇，『零怯』，一絲怯都冇。64強芬蘭對手高我兩個頭，32強對哈薩克我不嬲輸，但我諗，我係邊個？我世界排名160*？入過第二日正賽幾多次？我underdog，驚咩？點解唔搏？

所謂決一劍，我以前會心虛，覺得『死喇死喇，我應該點做』，今次反而好平靜，呢份平靜畀咗空間我回歸最基本嘅劍擊：時機、距離、劍尖。我做番自己節奏同步法，搵屬於自己嘅時機，好清晰，喂，根本冇嘢好驚。」

（*編按：吳浩天現時世界排名90）

吳浩天勇闖大獎賽16強，創出劍擊生涯最佳戰績。（FIE Facebook）

5年後再與阿天談劍擊，他說話依然坦率，語氣還是激情，他也不忘告訴我，當年按耐得住亞錦賽後的一刻衝動，完成城大final year，才於2018年6月轉做全職運動員。然而這5年的經歷，並不如當日轉全職一刻所奢想的「我掂喎」，殘酷又真實的說：未掂過。

「我2018年6月轉全職，到今天夏天剛好5年。18年亞錦賽，我個人賽殺入8強，當時我心諗，『掂喎，我未打全職都亞洲前8，之後轉埋全職，掂啦呢鑊嘢』，我對自己充滿信心。

但再經歷之後亞錦、世錦、亞運，我發覺自己係屎，咩都唔係，前兩年打到好灰心，原來，我真係渣。

冇成績，懷疑自己，懷疑到想走。我訓練態度係，一係唔練，一係100%，我知呢啲廢話，但總之偷懶一定冇我份。有時我會自費出外集訓，去韓國、去歐洲，不停搵方法進步。但當我肉體、時間、金錢都付出所有，成績依然一pat屎，真係覺得好荒謬，我明明咁努力、比所有人都更想要，點解唔得？

唯一令我堅持落去，係我對劍擊團火。呢個我同你講真，唔係講經。我真係好鍾意呢個運動，我成日都輸嗰陣，我同自己講，『未到啫，繼續努力啦，有機會，係你㗎喇』，結果一年一年捱，捱到而家就快5年。」

前重劍港將陸昶明（長髮者）回歸港隊任教練，帶領師弟創出佳績。（FIE Facebook）

機會今次終於落到阿天身上，16強大概不會走進香港人的視線，但對於阿天，是「成支強心針啪入肚度」。這一次，他再覺得自己、甚至整個香港男子重劍隊，「真係掂」：「以前講自己有信心，個信心係靠吹，今次我真係一步一步行出嚟，我可以真正自信咁講，唔好唔信自己，我哋真係得！你睇我，又矮、手又唔長、速度又唔快、又唔係大隻，都打到出嚟，其實我哋成個男重真係得㗎，大家一步一步行落去，盡量achieve，行近得一步得一步，時機啱就去，唔好諗太多，唔好後悔，全隊人要一齊成功！」

跟阿天做訪問的機會不多，但這個受訪者從來都率直得可愛。或許他真的矮、手唔長、速度唔快、唔夠大隻，但他懂得坦然面對自己，失落時慨嘆自己是屎，成功時欣賞自己神勇。現實從來不容易，走過4年多，1800多天濾出的是阿天對劍擊那份純粹。「純粹」是未必理解但依然相信；「相信」是你渴望人們相信你之時，更應學習相信自己。

今日，阿天學懂了。