輪椅劍擊｜余翠怡2023第一戰即奪金　戰女子花劍挫世界第一封后

香港輪椅劍擊代表、曾奪7面殘奧金牌余翠怡，在2023年第一戰有個好開始，她在輪椅劍擊世界盃美國站的女子花劍A組別封后，奪得新一年第一面金牌。這位港隊「大師姐」尚會出戰佩劍及重劍賽事，她坦言希望全部項目都能登上頒獎台。



作為賽事二號種子的余翠怡在女子花劍A組個人賽首圈輪空，直入16強後以15：4輕取法國劍手Clemence Delavoipiere，在8強遇上隊友范佩珊，再以15：7勝出，到4強硬碰匈牙利的Zsuzsanna Krajnyak又贏15：8，殺入決賽。

余翠怡的決賽對手是世界排名第一的意大利劍手Ionela Mogos，不過這位港將仍以15：9擊敗對方，奪得金牌。除余翠怡和范佩珊，另一港將林嘉雯在8強止步，她正是遭Ionela Mogos淘汰，最終排名第7，范佩珊則獲第8名。

余翠怡強勢展開2023年。（IWASF）

余翠怡賽後接受大會訪問時，指上一次在美國出賽已是約10年前，而新一年首戰便能奪冠的關鍵在於夠集中，她又認為新年一開始就勝出是好兆頭：「在中華文化，我們相信有個好開始的話，一整年都會順利，明日和後日我會再戰佩劍和重劍，希望之後都能上頒獎台吧！」

余翠怡尚會出戰佩劍及重劍，有望再上頒獎台。（IWASF）

她又指出，輪椅劍擊的2024巴黎奧運積分周期已開始，樂見疫情過後各地劍手回歸參賽：「首要是希望大家都健康，很開心疫情過後大家都回來比賽，希望大家都能在場上展現所有，最重要是健康、安全、開心！」