劍擊｜何思朗憶反勝奧運冠軍一仗　心無雜念信自己　複製逆轉奇蹟

張家朗在花劍世界盃巴黎站摘下銅牌，佩劍港將何思朗亦有突破，在大獎賽突尼西亞站擊敗奧運兩金名將金政煥，殺入16強，創出生涯國際賽最佳成績。



何思朗打出生涯代表作，打入大獎賽16強。（FIE圖片）

反勝韓國名將 何思朗全靠心無雜念致勝

男、女子佩劍隊上周末在突尼西亞出戰大獎賽，何思朗今季第二次殺入正賽，首圈遇上韓國名將、兩屆團體賽奧運金牌得主金政煥（Kim Jung Hwan）。論牌面，必定是該名39歲韓國老將秤先。

「我知道64強（首圈）打佢（金政煥）嗰時，就唔知點解好有信心打得贏！」思朗甚至向隊友「寫包單」會贏，最後賽果一如他所料，但戰情十分驚險。何思朗早段領先，其後對手手線有問題要更換，暫停過後思朗連失數分，休息時以5：8落後。

金政煥次節因手肘受傷，賽事再度暫停，思朗之後更曾落後11：14，但他一分一分追回來，連取4分以15：14逆轉過關，相隔3年再次躋身國際賽次圈。

何思朗首圈鬥韓國奧運兩金名將金政煥，一劍反勝對手殺入32強。（FIE圖片）

由領先5：2、到6：10、再到10：11、然後11：14、最終反勝15：14，單看比分，已叫思朗的支持者心臟超負荷，那當事人如何應付這種高低起伏呢？

何思朗說：「我係完全唔知自己係差一分就輸，都係一劍一劍咁打，當時只係見到14：14，之後就贏咗啦！」通常是觀眾才有餘力擔心勝負，思朗在劍道上絕對專注，心無雜念就是致勝之道。

何思朗在劍道上絕對專注，完成賽事才知自己勝出。（FIE圖片）

復仇再迎生涯突破 何思朗：未滿足

次圈面對意大利劍手Dario Cavaliere，正是上站在法國奧爾良大獎賽不敵的對手。雙方戰情同樣緊湊，結果思朗以15：13勇挫對手，復仇之外，更首度打入國際賽16強。他其後再與另一意大利劍手Matteo Neri爭入8強，可惜以9：15力戰而敗，無緣晉級。

佩劍「大師兄」林衍聰曾經在泰國2010年芭堤雅世界盃摘銅，亦是佩劍隊在國際賽的史上最佳，何思朗這次的正賽16強，是港隊佩劍近年一次重要突破。不過27歲的思朗仍未滿足，「其實輸嗰刻好唔忿氣，但入到16強係一個突破，我估唔到自己真係可以做到，所以有啲感動都有啲想喊，又唔係超級開心。因為我唔會咁易就滿足，今次16強只係個開始，我相信自己可以走得更遠」。

何思朗16強止步，他直言不甘於這個戰績。（FIE圖片）

嚴師出高徒 何思朗：新教練好嚴厲

反勝金政煥後，有名身穿港隊風褸的男子，與韓國隊一方握手，更連聲說「Sorry」，這人正是佩劍隊的新教練李旭宰（Lee Wook Jae）。

來自韓國的「Coach Lee」甚有來頭，他曾領韓國隊贏得2012年倫敦奧運團體金牌，金政煥就是其中一名成員，今仗卻倒戈擊敗舊部。李旭宰近年曾執教日本隊，今年初來港，成為港隊新教練。

李旭宰今年執教港隊，十分有威嚴。（Facebook截圖）

身後由執教多年的匈牙利教練換上亞洲名帥，何思朗直言新教練十分嚴厲：「教練非常嚴厲、好嚴厲同嚴厲，我贏咗32強有鬧，輸咗16強都有鬧，返到酒店再鬧。不過佢都係好想對件事好，好想我哋有好成績。」

李旭宰上任不足一個月，今次戰績難以歸功於他，但他的經驗豐富，臨場督師方面對思朗大有幫助，「就如32強，我末段曾經落後，教練就叫我轉打法，即刻見效，追平之後再轉防守，即刻就贏埋」。

李旭宰的臨場經驗，對何思朗十分有幫助。（Facebook截圖）

除了戰術，思朗對新教練最有印象的，就是他的鼓勵說話，「你得㗎」、「你可以做到」及「信自己」。這些說話感覺上十分空泛，但落場比賽，心態亦是重要一環，沒有信心什麼戰術也不能執行。

何思朗今站打入16強，對佩劍隊是十分鼓舞，同時證明港將有能力與海外劍手爭逐。就如新教練李旭宰所言，要信自己才可以做到，希望佩劍隊的好成績陸續有來。

何思朗生涯有突破，希望佩劍隊好成績陸續有來。（Facebook截圖）

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