「最聰明隊友」佐真奴加盟阿仙奴　車路士古古列拿流露最真實反應

車路士中場大將佐真奴（Jorginho）正式加盟阿仙奴，將穿上兵工廠的20號球衣，但前隊友古古列拿（Marc Cucurella）卻仍在「狀況外」，對該名西班牙同鄉離隊一事懵然不知。



香港時間今日（2月1日）凌晨時分，足球網站「Goal.com」發布了一條訪問車路士後衛古古列拿的影片。當這名西班牙左閘被問到「誰是陣中最聰明的球員」時，他毫不猶豫地回答：「100%是佐真奴。」

訪問者提醒古古列拿「我認為佐真奴不會再為車路士效力」時，後者馬上露出一副詫異的樣子，似乎對此事毫不知情；甚至當訪問者向他展示佐真奴正要加盟阿仙奴的相片時，古古列拿的反應還是難以置信。

影片目前已吸引接近300萬觀看次數，有網民留言「哈哈我們將球隊裏最聰明的球員賣給對手了」、「足球這項運動實在太奇怪了！他甚至不知道他的隊友走了」。

佐真奴：「我因阿迪達而加盟」

阿仙奴於香港時間今日凌晨4時正式宣布佐真奴加盟。據「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，這宗交易轉會費為1000萬鎊，並附有200萬鎊追加條款。

談及阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta），佐真奴表示：「他是我加盟的主因，因為我知道過去他曾數次想簽下我，但因為其他原因而未能成事，那並非我心中所願。因此理所當然地，他是我今次加盟的主要原因。」

「這是一件重要的戰衣。阿仙奴是一間出色的大球會，能來到這裏效力，我感到非常興奮和開心。」佐真奴續說道。

阿迪達盛讚佐真奴的智慧及領導才能。（阿仙奴Twitter）

成功收購這位意大利國腳中場後，阿迪達也對他讚不絕口，「佐真奴是一位具有智慧、領袖技巧的中場球員，同時他擁有豐富的英超及國際賽事經驗。雖然他在職業生涯中已贏過不少獎項，但他仍渴望勝利，並希望在此作出貢獻。」

佐真奴在車路士擔任中場核心，曾助球隊贏下歐聯冠軍。（Getty Images）

這位31歲中場曾為車路士出戰219場，並攻入29球，助「藍戰士」贏下歐聯、歐霸、歐超盃及世界冠軍球會盃。

在國家隊層面，佐真奴亦以中場核心身份助意大利奪得2020年歐國盃，並入選當屆最佳陣容。他還當選20/21球季的歐洲足協最佳球員。

目前阿仙奴以5分優勢排在英超榜首，並少踢另外幾名競爭對手一場，奪冠形勢可謂大好。「兵工廠」簽入佐真奴，應該也是希望他豐富的爭冠及大賽經驗，能為目前的阿仙奴帶來穩定性，「逗住」球隊拿到已失落接近20年的英超冠軍。

簽入佐真奴的同日，阿仙奴將比利時中場森比盧干加（Albert Sambi Lokonga）外借到水晶宮。