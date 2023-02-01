轉會總結｜車路士豪氣撐起冬季轉會窗　驚人開支多過西甲10倍

冬季轉會窗完結，根據《轉會市場》網站數據，英超的開支依然一枝獨秀，20支球會合共花了8.25億歐元增兵，其中有40%來自車路士一隊。車路士在1月簽入8名新兵，買人開支達3.3億歐元。



車路士不但一隊開支佔整個英超4成，而且比法甲、德甲、西甲及意甲的總和還要多。

法國僅隨英超之後，買人開支達1.25億歐元，接下來的是6830萬歐元的德甲。西甲及意甲的球會都慳住使，在今個冬季轉會窗的買人開支分別只有3190萬歐元及2840萬歐元。

英超22/23冬季轉會窗十大收購：

安素費南迪斯（Enzo Fernández）賓菲加>>>車路士/1.21億歐元

梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）薩克達>>>車路士/7000萬歐元

安東尼哥頓（Anthony Gordon）愛華頓>>>紐卡素/4560萬歐元

加普（Cody Gakpo）燕豪芬>>>利物浦/4200萬歐元

巴迪亞舒尼（Benoît Badiashile）摩納哥>>>車路士/3800萬歐元

馬杜基（Noni Madueke）燕豪芬>>>車路士/3500萬歐元

吉斯度（Malo Gusto）里昂>>>車路士/3000萬歐元

佐真尼奧魯達（Georginio Rutter）賀芬咸>>>列斯聯/2800萬歐元

基維亞（Jakub Kiwior）史柏斯亞>>>阿仙奴/2500萬歐元

蘇利曼拿（Kamaldeen Sulemana）雷恩>>>修咸頓/2500萬歐元