曼聯轉會球評｜一改水魚形象花小錢辦實事　善用坦赫格人際網絡

曼聯這個冬季轉會窗很不「曼聯」，不像過去10年的曼聯。沒有揮金如土，沒有恐慌性收購，沒有做「水魚」，沒有被英國傳媒傳足一個月。曼聯出手快狠準，低調做實事，每位新兵都具針對性且性價比高。



曼聯在1月初借入後備門將畢蘭特。（Getty Images）

曼聯在冬季轉會窗簽了3位球員，先從水晶宮外借後備門將畢蘭特（Jack Butland），接着從般尼外借荷蘭中鋒韋格賀斯（Wout Weghorst），支付了250萬鎊外借費，最後在「關窗日」從拜仁慕尼黑借入中場沙比薩（Marcel Sabitzer）。3人皆是借用至季尾的應急球員。

曼聯跟住借用荷蘭中鋒韋格賀斯。（Getty Images）

先有實際需求而後出手

曼聯去年夏天借入杜巴夫卡，這位斯洛伐克門將在季中回歸紐卡素，所以曼聯有需要尋找新的後備門將，故此簽入畢蘭特。曼聯在世界盃期間與C朗拿度解約，少了一位中鋒，故此簽入韋格賀斯。基斯甸艾歷臣足踝受傷，要養傷至4月底，故此簽入沙比薩。

艾歷臣受傷後，多線作戰的曼聯決定馬上借用沙比薩。（Getty Images）

「傳曼聯」變成談判快狠準

曼聯一早就知道杜巴夫卡會在季中離隊，早作準備，在1月初就與水晶宮達成協議，外借畢蘭特半季，不會拖延至1月底。以往曼聯買人，一傳二拖三還價，之後全英媒體日日跟進「傳曼聯」的消息，天天預告48小時、24小時內完成，有時還臨門告吹被截糊，如同肥皂劇。在今個轉會窗，傳曼聯簽韋格賀斯的消息不出幾日，借用便塵埃落定。沙比薩更加事前全無消息，就在關窗前突如其來，當傳媒收到消息時，沙比薩其實都上機去曼市。

去年夏天轉會窗的卡斯米路也是類似，保密工夫做得好，消息傳開時已經差不多落實交易。當然，法蘭基迪莊的風波及安東尼的轉會仍像過去的肥皂劇形式，但至少見到曼聯開始有進步。在以前的曼聯，只有英媒傳過幾個月的球員才有可能加盟，但現在的曼聯是會給球迷驚喜的。

韋格賀斯從般尼外借加盟曼聯。（Getty Images）

平有平玩、貴有貴玩

在過去10年，曼聯只懂揮金如土，大灑金錢買球星，動輒就花幾千萬以至上億。不過，有時名氣大不代表幫到忙，甚至可能幫倒忙，所以很令人懷念以前費格遜的買人，他既會高價買星，亦有買艾拉及尼曼查維迪的精明，還有借用軒歷拿臣的神來之筆。

正當車路士大灑金錢買星，曼聯在這個轉會窗就低調起來，希望以最低的代價填補陣容的不足。曼聯需要一位與安東尼馬迪爾輪換的中鋒，實力不需要很頂級，但最好定位與馬迪爾不同，所以荷蘭「長人」韋格賀斯來了。韋格賀斯擅長逼搶，身材高大，有頭球優勢，又願意做後備。艾歷臣突然長期養傷，曼聯亦以低成本借用到沙比薩。

沙比薩在拜仁長居後備，正選機會不多。（Getty Images）

善用領隊人際網絡

曼聯的轉會曾經烏龍百出，前掌舵人活華特交了幾年「學費」，才慢慢摸索到足球轉會的處理方式，而且有段時間被經理人牽着鼻子走，不斷簽入拉奧拿或文迪斯的球員。曼聯新任行政總裁李察阿諾特似乎就將轉會權力下放給足球部門，充分運用領隊坦赫格的網絡，令曼聯在轉會市場的表現有明顯改善。

在去年夏天，曼聯簽入基斯甸艾歷臣、杜維爾馬拉西亞、利辛度馬天尼斯及安東尼，皆利用了坦赫格的網絡及交情。這班球員大致對辦，又適應到坦赫格的風格，位位都是曼聯今季成績好轉向上的功臣。

曼聯主帥坦赫格。（Getty Images）

到冬季轉會窗，韋格賀斯是坦赫格熟悉的荷蘭兵，而沙比薩相信來自坦赫格與拜仁慕尼黑的關係。坦赫格曾擔任拜仁二隊主帥，本來有意將子弟兵賴恩格雲貝治帶來曼聯，奈何拜仁及格雲貝治都不願意。「傾傾下」發現拜仁的冷板兵沙比薩原來可供外借，曼聯便馬上出手，以解中場人手不足之急，達成這宗對三方皆有利的協議。

曼聯在1月轉會窗只借不買，用最少的錢辦實事，當然背後有「缺水」的原因，希望將最多資金保留到夏季轉會費使用。不過，曼聯亦靠這次轉會窗慢慢改變「水魚」形象，重建轉會市場的策略及網絡，令其他球會、經理人意識到，曼聯再非那支會被人「撳住搶」的球會。