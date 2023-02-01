轉會總結｜英超護級隊各安天命　修咸頓支出歐洲第二　拖肥零簽人

英超冬季轉會窗已落下帷幕，安素費南迪斯以1.2億歐元（約1.056億英鎊）天價加盟車路士固然為球壇頭條新聞，其他英超球隊在轉會市場上的支出亦所費不菲——那目前位處降班區的般尼茅夫、愛華頓及修咸頓，又在今個冬窗有什麼動作呢？



般尼茅夫（第18位）：

「櫻桃」在這個冬窗並不空閒，他們一共羅致6名球員，並有7人被借出，總計支出5620萬歐元（約4960萬英鎊）。

買入：

中堅／薩巴尼（Ilya Zabarnyi）（基輔戴拿模／2000萬英鎊）

右翼／奧亞達拿（Dango Ouattara）（羅連安特／2000萬英鎊）

中鋒／安東尼施美安（Antoine Semenyo）（布里斯托城／900萬英鎊）

左閘／馬迪亞斯雲拿（Matías Viña）（羅馬／借用費66萬英鎊）

門將／戴倫蘭杜夫（Darren Randolph）（韋斯咸／免費）

中場／咸特查奧爾（Hamed Junior Traore）（薩斯索羅／借用）



賣出：

中場／賓皮雅臣（Ben Pearson）（史篤城／借用）

左翼／施列基迪比利（Siriki Dembélé）（歐塞爾/借用）

中場／馬干特斯（Emiliano Marcondes）（洛斯查蘭特／借用）

右翼／路維（Jamal Lowe）（昆士柏流浪／借用）

中堅／占士希爾（James Hill）（赫斯／借用）

中場／加雲基堅尼（Gavin Kilkenny）（查爾頓／借用）

門將／威爾丹尼斯（Will Dennis）（斯勞鎮／借用）



般尼茅夫今季截至現時已被攻破大門42次，為英超最多。或許是有意鞏固防守以助護級，「櫻桃」在這個冬季轉會窗的最大支出，便是從基輔戴拿模購入中堅薩巴尼。此外，他們亦同樣花費2000萬鎊，從法甲球隊羅連安特羅致翼鋒奧亞達拿。

般尼茅夫斥資2000萬鎊購入薩巴尼，是這個冬季轉會窗最大收購之一。（般尼茅夫Twitter）

愛華頓（第19位）：

「拖肥糖」近期新聞多多，炒掉領隊林柏特後與多名領隊傳出緋聞，先是傳出球隊意欲邀請「狂人」比爾沙（Marcelo Bielsa），但最後由前般尼主帥戴治（Sean Dyche）執掌教鞭。此外愛華頓陣中更有兩名球員連續缺席訓練，當事人之一的新星安東尼哥頓（Anthony Gordon），最終以4000萬英鎊高價加盟紐卡素。

然而耐人尋味的是，今季成績令人失望的愛華頓，即使失去了安東尼哥頓，新帥上任後依然沒有任何買人動作，冬窗僅有一名借出球員約滿回巢，且再馬上租借至聖伊天，以及一名從U-21升上一隊的年青球員。

換句話說，戴治是「拖肥糖」今個轉會窗的唯一「收購」。

愛華頓在今個冬天完全沒有買人，領隊戴治成球隊唯一「收購」。（愛華頓官網）

買入：

中鋒／錫姆斯（Ellis Simms）（U-21提升）

左閘／尼高古（Niels Nkounkou）（卡迪夫城／租借期滿）



賣出：

左翼／安東尼哥頓（Anthony Gordon）（紐卡素／4000萬英鎊）

中鋒／荷西朗頓（Salomon Rondon）（河床／免費）

門將／查古普域（Eldin Jakupovic）（FC洛杉磯／免費）

左閘／尼高古（Niels Nkounkou）（聖伊天／借用）



修咸頓（第20位）：

目前排在榜尾的「聖人」似乎痛定思痛，於今次冬季轉會窗內大灑金錢，合計斥資約5580萬英鎊羅致5名新援，更成為今次冬窗支出第2高的英超球隊。

買入：

左翼／蘇利曼拿（Kamaldeen Sulemana）／（雷恩／2200萬英鎊）

中鋒／保羅安亞祖（Paul Onuachu）／（亨克／1588萬英鎊）

中場／卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）／（競賽會／1200萬英鎊）

左翼／奧錫（Mislav Oršić）（薩格勒布戴拿模／500萬英鎊）

右閘／占士貝利（James Bree）（盧頓／75萬英鎊）

中堅／碧拿歷克（Jan Bednarek）（阿士東維拉／租借期滿）

中鋒／尼隆杜奴（Dan Nlundulu）（車頓咸／租借期滿）



賣出：

中鋒／尼隆杜奴（Dan Nlundulu）（保頓／借用）



左翼蘇利曼拿為修咸頓今次冬季轉會窗最大收購，身價2200萬鎊。（修咸頓Facebook）

毫無疑問，蘇利曼拿為修咸頓今次冬季轉會窗最大收購，其2200萬英鎊身價幾乎為「聖人」史上最高轉會費，與丹尼艾格斯（Danny Ings）2019年7月從利物浦加盟時身價相約。

這名年僅20歲的加納翼鋒擁有非常出色的速度，據《Sports Lens》報道，蘇利曼拿是今屆卡塔爾世界盃最快的球員，最高曾錄得時速35.7公里，比起以速度見稱的麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）、艾方素戴維斯（Alphonso Davies）、夏基美（Achraf Hakimi）等球星還要快。