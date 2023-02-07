英超｜列斯聯解僱馬殊　洽魯爾接任被拒　比爾沙前下屬成接任大熱

英超球會列斯聯周一（6日）宣布與馬殊（Jesse Marsch）分道揚鑣，成為今季第7名被解僱的英超領隊。



列斯聯周日（5日）以0：1不敵諾定咸森林後，已連續7輪英超不勝。去年2月接替比爾沙（Marcelo Bielsa）帥印的馬殊被球會開除，列斯聯在官方聲明中感謝這位美國領隊及其團隊為球隊付出的努力，包括上季煞科戰帶領球隊成功護級。

這名前RB萊比錫主帥共執教列斯聯37場比賽錄得11勝，其中僅有8場為英超勝仗，今季20場聯賽比賽只贏4場，上一次在英超全取3分已是去年11月的事情，當時他們以4：3擊敗般尼茅夫。

列斯聯周日不敵諾定咸森林，護級形勢更見嚴峻。（Getty Images）

馬殊的不濟成績惹來球迷強烈不滿，在周日的比賽中更遭高喊離隊，認為他的戰術與執教表現糟糕。

列斯聯目前仍未公布接任人選，並在聲明中表示正在尋找新教頭。據西班牙《阿斯報》報道，這間約克郡球會已接洽魯爾（Raul Gonzalez），但這位目前執教皇馬預備組的前西班牙球星已拒絕邀請，認為「時機不適合」，表示自己不希望在季中離開球隊。

高比蘭（Carlos Corberan）目前被認為是最有可能接任的教頭，他曾於2017至2020年夏天當上列斯聯預備組領隊，2018年至2020年期間曾與比爾沙共事，目前正執教英冠球隊西布朗。

高比蘭被認為是接任領隊大熱人選。（Getty Images）

此外，同樣為今季被解僱的前修咸頓領隊哈辛赫圖（Ralph Hasenhuttl）、普捷天奴（Mauricio Pochettino）以及賓尼迪斯（Rafa Benitez）等，都被視作列斯聯下任領隊熱門人選，上季被炒的「戰術狂人」比爾沙亦在此列，外國傳媒認為這位老帥回巢可能不小。

目前以18分排在第17位的列斯聯距離降班區只有1分，馬殊帥位由隊中三個教練Michael Skubala、Paco Gallardo以及Chris Armas三人共同暫代，其中前美國國腳Chris Armas上周才被委任為馬殊副手。由於涉及補賽，列斯聯未來兩場英超聯賽對手皆為曼聯。