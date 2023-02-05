英超速評｜愛華頓靠換帥效應反底　戴治複製般尼英式鐵血踢法

10場不勝的愛華頓一止跌勢，今輪聯賽一球爆冷擊敗榜首的阿仙奴，取得護級的關鍵3分。

愛華頓早前由戴治接手，這名般尼前主帥率領一眾舊將，今仗「拖肥」的表現截然不同，防線比以往緊密。愛華頓的踢法就像般尼一樣，戴治的鐵血風格，或許成為愛華頓留在英超的關鍵。



林柏特（Frank Lampard）被炒後，改由前般尼主帥戴治（Sean Dyche）接手，上任首仗即對榜首阿仙奴，不少球迷認為「凶多吉少」。

即使愛華頓今仗在控球率大敗，全場只得3成，但沒有大不了，「拖肥」下半場憑達高斯基的入球，一箭定江山，攻入全場唯一入球。為愛華頓炮製入球的兩將，不約而同有一共通點——他們都是般尼的舊將，不禁令球迷想起一句惡搞歌詞，「般尼從來不易」。

英超｜榜首阿仙奴爆冷一球不敵護級愛華頓 兩前般尼兵開紀錄

麥尼爾（左）與達高斯基兩名般尼前球員，今仗合力炮製入球。（路透社）

般尼踢法放進愛華頓

戴治執教般尼時，以一貫英式踢法為主，進攻以兩翼側擊或死球，並高空攻勢向對方進襲；防守十分緊密，加上中場一向強悍，緊集的防守令對手進攻十分吃力。

戴治接掌愛華頓，彷彿將以往般尼的鐵血風格注入拖肥，今仗對阿仙奴即有不同。拖肥防線比以往緊密，面對密集的阿仙奴，難以找到機會，布卡約沙卡及馬天尼利兩側的突破未見太大威脅。愛華頓在禁區內塞滿人，即使阿仙奴有起腳機會，守衛亦可及時封位。

戴治將鐵血風格注入愛華頓。（Getty Images）

進攻方面，愛華頓以伊禾比及麥尼爾兩側突破傳中，加上角球及死球攻勢，中鋒卡維特利雲今仗有不少機會攻門，即使未能取得入球，同樣對兵工廠防線製造不少麻煩。愛華頓奠勝一球，正正來自角球攻勢，麥尼爾開出角球，上前助攻的達高斯基頭槌接應建功。

一隊球隊可以做到緊密防守，除了戰術部署外，球員執行同樣重要，球員不惜氣力補位亦在所難免。愛華頓今仗防守時，眾將的肉緊表情，加上極速補位，是早前由林柏特領軍時難以看見的。

愛華頓的高空攻勢，為阿仙奴製造不少麻煩。（Getty Images）

阿仙奴成為最新一個「換帥效應」下的受害者，所謂的「換帥效應」，未必是戴治的功力，而是取決於愛華頓眾將的心態。以愛華頓的人腳而言，半季後只能在下游徘徊，與他們應有的實力未必相符。倘若以今仗的心態作賽，相信愛華頓早就不會留在降班區域。經過今仗後，更令球迷們不禁疑問，究竟是否球員們有意「搞走」林柏特？

這種激情的愛華頓，球迷們幾耐無見過？（Getty Images）

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