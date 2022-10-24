英超︱列斯聯主場2：3負富咸　球迷柴台：「馬殊你明早就被炒」

近況甚頹的列斯聯，主場迎戰富咸即使憑洛迪高的入球先開紀錄，卻被對手連入3球反超前，就算完場前攻入一球，仍以2：3敗陣。

吃下4連敗之後，跌至降班區第18位，主場球迷向領隊馬殊（Jesse Marsch）高叫：「你明早就被炒」表達不滿。



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老將韋利安為富咸射入第三球。（Getty Images）

列斯聯開賽20分鐘由洛迪高近門頂入開紀錄，但他們繼續「不設防」的踢法再度出事，富咸一次角球機會，安達斯彭利拿開出，米祖域接應頂入，26分鐘富咸扳平1：1。這記也是米祖域今季聯賽第9球，射手榜僅次夏蘭特，與卡尼並列次席。

下半場雙方開放對攻，浪費不少入球機會，74分鐘迪哥度華列特接應彭利拿傳中頂入，助富咸2：1反超前。83分鐘韋利安把握列斯聯後防空虛射成3：1，後備入替的森馬維補時為列斯聯追近至2：3，最終仍難逃輸波命運。

賽後富咸12戰18分升上第七位，列斯聯11戰仍得9分跌至第18位。當列斯聯被富咸2：1反超前時，主場球迷針對領隊馬殊喝倒采，部分人高叫：「你明早就被炒」，當富咸射成3：1時，艾蘭路球場怒氣更盛。