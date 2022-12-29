英超｜曼城作客挫列斯聯　夏蘭特轟兩球未滿足：我應該入5球

英超復常首輪，曼城作客鬥列斯聯，「神鋒」艾寧夏蘭特再有進賬，下半場梅開二度，助「藍月亮」以3：1擊敗對手，繼續追趕榜首的阿仙奴。夏蘭特僅用14場，便累積20個英超入球，成為史上最快達成這紀錄的球員。



英超即使因世界盃而暫停一個月，似乎也無法阻止艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的腳風。曼城周三（28日）深夜作客列斯聯，這名挪威神鋒繼續在前場掛帥，奇雲迪布尼﹑基亞利殊等從後支援。

曼城在上半場反客為主，圍攻列斯聯，半場錄得16次埋門，戰至補時階段才打破缺口，馬列斯禁區內起腳被門將梅斯利亞撲出不遠，洛迪卡斯簡迪補射建功，久攻終有成果。

洛迪補射建功，為久攻的曼城打開缺口。（路透社）

列斯聯隊長李安谷巴換邊初段後場一次誤傳，基亞利殊單刀不貪功，橫傳給夏蘭特送入空門，51分鐘擴大領先優勢。兩人其後左路再配合，夏蘭特接應基亞利殊傳送撞射破網，64分鐘再下一城，列斯聯其後由史杜爾克頭槌「破蛋」，曼城以3：1作客擊敗列斯聯，以35分暫列次席，距離榜首的阿仙奴5分。

夏蘭特下半場兩度接應基亞利殊助攻，梅開二度。（路透社）

破紀錄無難度 夏蘭特一人入球多過9隊

夏蘭特下半場13分鐘梅開二度，不經不覺，他只花14場聯賽便累積20個英超入球，成為英超史上最快攻入20球的球員，新特蘭名宿菲臘斯（Kevin Phillips）21場的舊紀錄。有趣的是，單計夏蘭特至今的入球，已比9支英超球隊今季的得球為多，當中包括僅攻入19球的車路士。

夏蘭特僅花14場，便轟入20個英超入球。（路透社）

夏蘭特未滿足：我應該入5球

事實上，這名「挪威神鋒」今仗不乏入球機會，當中包括開賽不足1分鐘挑射及下半場中後段的單刀波。射手總是貪心，夏蘭特當然不滿足於兩個入球，「在我心底裏，我認為自己應該射入5球，但最重要是協助球隊獲勝。如今阿仙奴在榜首，作為前鋒，我需要用入波來追趕他們。」

剛過去的世界盃，不乏名場面，夏蘭特與普羅球迷一樣，只能在家中做觀眾。被「強制放假」一個月後，他依然有得著，「我無法參與世界盃，我在家中梳化曾經有一刻感到憤怒。我在這段時間好好休息，看到其他球員在世界盃建功及勝利，這些畫面更加推動我，令我對足球更加飢渴，更加渴望落場。」

夏蘭特今仗不乏機會，他坦言今仗應該入5球。（路透社）

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