英足總盃｜列斯聯挫卡迪夫城過關　意大利小將複製迪肯尼奧金球

英格蘭足總盃第三圈重賽，列斯聯憑格魯圖及班福特梅開二度，加上洛迪高的入球，主場5：2力克卡迪夫城晉級。開賽僅26秒，意大利小將格魯圖已射破對手大門外，更複製了同鄉名宿的世紀金球。



列斯聯與卡迪夫城在足總盃第三圈打成2：2平手，周三（18日）深夜上演重賽。回到主場的列斯聯更醒神，不足1分鐘即由意大利小將格魯圖（Wilfried Gnonto）開紀錄，其後洛迪高及格魯圖各建一功，列斯半場領先3球。射手班福特5分鐘內梅開二度，即使卡迪夫城末段連追兩球，列斯聯依然以5：2擊敗對手晉級。

班福特梅開二度，助列斯聯以5：2淘汰卡迪夫城。（路透社）

梅開二度的格魯圖今仗當選最佳球員，這名19歲小將開賽只是26秒，即轟入技驚四座的一球。洛迪高右路傳中，皮球剛好越過卡迪夫城守衛，格魯圖接應第一時間凌空抽射。細心一看，發現格魯圖原來是凌空「雙飛」起腳，以一個金球為球隊開紀錄。

格魯圖凌空窩利抽射破網，就像向迪肯尼奧致敬一樣。（路透社）

格魯圖的金球，感覺有點似曾相識，就像向意大利前輩迪肯尼奧（Paulo Di Canio）致敬一樣。

2000年3月，韋斯咸對溫布頓的英超，冼佳亞（Trevor Sinclair）右路傳中，迪肯尼奧左路接應，第一時間跳起凌空「雙飛」抽射破網。要數歷年英超金球，這個入球必定入選。當迪肯尼奧攻入這球時，格魯圖還未出生。

對比兩球，迪肯尼奧的射門位置離門更遠，球速更勁。格魯圖離門更近，雖然球速不算太勁，但他在卡迪夫守衛遮擋下，再預判位置起腳，難度絕對不低。格魯圖賽後受訪時十分謙虛，笑言迪肯尼奧的入球更精彩，但自己的入球也不差。

格魯圖賽後表示迪肯尼奧的入球較為精彩。（路透社）

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