英超速報｜熱刺1：0曼城 哈利卡尼入第267球成球會射手王

榜首的阿仙奴今周輸波，曼城卻沒有把握這個機會拉近差距，反而因一次大意犯錯，作客以0：1不敵熱刺。「藍月亮」現時以21戰得45分仍排次席，較「兵工廠」少5分，且多打一場。今仗一箭定江山的熱刺中鋒哈利卡尼，亦以267球成為球會史上的射手王。



哈利卡尼（白衫）今仗表現活躍，幾次埋門都很具威脅。（Getty Images）

經歷了祖奧簡斯路突然「出走」拜仁慕尼黑的鬧劇，曼城主帥哥迪奧拿繼續起用小將歷高路易斯（Rico Lewis），而且將他當成簡斯路那樣用——右腳踢左閘、進攻時移入中路協助組織攻勢。歷高路易斯表現積極，但球隊上半場的失球卻與他有關。

開賽僅15分鐘，面對熱刺前場緊逼，曼城防中洛迪卡斯簡迪沒有清脆解圍，反而打算短傳給禁區頂的路易斯，皮球卻被賀積查治搶走，再傳哈利卡尼輕鬆射入；這名熱刺中鋒也打破名宿基里夫斯（Jimmy Greaves）的入球紀錄，以267球成為球會射手王。

哈利卡尼在15分鐘的入球，為熱刺射入個人第267球，打破基里夫斯的球會入球紀錄。（Getty Images）

哥迪奧拿今仗另一「奇招」，就是收起了中場樞紐奇雲迪布尼，但也間接令中鋒艾寧夏蘭特缺乏供應，結果這名挪威長人全場竟然一次起腳也沒有。不過，曼城亦非沒有扳平的機會，洛迪在41分鐘接應祖利安艾華利斯右路傳中，在禁區邊「熨射」，但遭門將洛里斯沒收。完半場前，曼城左翼馬列斯禁區內勁射，這次皮球越過了門將，卻中楣彈出。

曼城主帥哥迪奧拿今仗竟將迪布尼放入後備席，到58分鐘才讓其入替。（Getty Images）

曼城在易邊後無甚起色，哥迪奧拿於58分鐘換入迪布尼，這名比利時中場在5分鐘後便差點造出助攻，但他左路底線罰球妙傳與艾華利斯，後者無人看管下施射，卻被熱刺守將迪亞門前閂高。

夏蘭特（左）今仗獲得的供應不多，全場竟未有射門。（Getty Images）

熱刺今仗的戰術很簡單，就是穩守突擊，細微的變化在於變奏，時而全軍退守，時而前場施壓，打亂了曼城的進攻節奏；反擊上，就利用卡尼作支點，傳球給兩翼孫興慜及古路施夫斯基，然後快速突進，務求在曼城未及回防時製造埋門。此舉也頗奏效，熱刺及後幾乎可拉開比數，卡尼在69分鐘禁區內突破兩名守將後埋門，但被曼城門將艾達臣摩拉斯封到；7分鐘後，熱刺又有反擊機會，孫興慜引球到禁區邊勁射，這次同樣逃不過艾達臣的十指關。

熱刺雖有中堅基斯甸羅美路因侵犯基亞利殊，於87分鐘兩黃一紅被逐，但最終守住1：0勝果，現以22戰得39分排聯賽第5，多打一場下落後第4的紐卡素1分，保持爭取來季歐聯入場券的希望。