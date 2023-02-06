英超｜夏蘭特全場無影　曼城爭冠再失利　哥迪奧拿：作客倫敦好攰

阿仙奴日前失分，本是曼城收窄差距的大好機會，他們竟然「禮尚往來」，作客一球不敵熱刺，主帥哥迪奧拿坦言球隊不在爭標的位置，其後更有驚人言論。

另外，曼城神鋒艾寧夏蘭特全場無影，沒有入球外，更錄得尷尬數據。



熱刺憑哈利卡尼一箭定江山，主場擊敗曼城。（路透社）

曼城作客不敵熱刺，錯失追貼榜首阿仙奴的機會外，更被曼聯追至3分落後。「藍月亮」現時的位置前後受敵，主帥哥迪奧拿坦言現時不是想爭標的時候，要實際一點，「爭標再變得被動，畢竟阿仙奴今季甚少失分，但我們不是討論爭標的時候，現時仍重要的是，嘗試鎖定前四位置。」

哥迪奧拿對球隊表現未如理想有另一套解釋，「由倫敦去曼徹斯特，就好似去咗轉北歐咁，成程需時4小時20分鐘，到達酒店就已經係4個半鐘，去倫敦真係好攰，好對唔住！」這樣看來，哥帥願意作客北歐，多於作客倫敦。

英超｜卡尼為缺席的人入個波 休養干地致電祝賀：以你為榮

英超速報｜熱刺1：0曼城 哈利卡尼入第267球成球會射手王

哥迪奧拿強調，鎖定前四是現時球隊的目標。（路透社）

夏蘭特不見了？ 加歷查：佢轉錯會

曼城今仗錄得15次埋門，但威脅攻門欠奉，馬列斯完半場前勁射中楣已是最近磅攻勢。曼城今季的入球當然倚靠艾寧夏蘭特（Erling Haaland），不過這名挪威神鋒今仗接近無影，根據足球數據網站《Opta》，夏蘭特今場只得27次觸球，全數亦不在禁區內。

夏蘭特短短半季已在英超證明自己的入球能力，今仗出奇地沒有進賬，連射門次數同樣為零。夏蘭特對上一次正選上陣但零起腳，已經是2020年9月，當時夏蘭特仍效力多蒙特，亦是英超首次。面對夏蘭特這種多產前鋒，熱刺的防線打醒十二分精神，羅美路上半場一記勇悍攔截，整個夏蘭特被「鏟到飛起」，即使領黃，但也顯示熱刺防線面對他的取態。

夏蘭特今仗錄得0次射門及0次禁區內觸球。（路透社）

夏蘭特現時已攻入25個聯賽入球，佔曼城今季近半，但利物浦名宿兼名嘴加歷查認為，夏蘭特有可能轉錯會，「這隊曼城不是我們熟悉的，我認為現時只看到夏蘭特6成功力，畢竟他來自一支主打反擊的球隊，你可以看到他的速度及爆發力，但在曼城卻掩蓋了他的強項，無法發揮所有能力。」

羅美路（右）強硬防守下，夏蘭特吃盡苦頭。（路透社）

英超第23輪直播賽程：

英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

更多英超相關報道：