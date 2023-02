曼城失分狂想曲　前利物浦中場盧卡斯利華：我現在是英超冠軍嗎？

英超聯賽會指控曼城在2009年至2018年間,違反過百宗財務條例,控罪之多令外界譁然,英國傳媒指罰則由罰款、扣分以至被逐出聯賽不等。一切有待獨立委員會審理,不過已在網上掀起漣漪,曾效力利物浦10年的巴西中場盧卡斯利華(Lucas Leiva)在Twitter搞笑發文:「我現在是英超冠軍嗎?」



盧卡斯利華(中)2007至2017年間效力利物浦,2013/14球季紅軍以兩分之差不及曼城,失落英超冠軍。(Getty Images)

曼城自2008年由阿聯酋官方背景的Abu Dhabi United Group入主後,橫掃英格蘭本土各大錦標,包括6次贏得英超聯賽,並6次高舉聯賽盃、2次捧得足總盃,合共累積14個冠軍。

英超聯賽會針對曼城的長長指控書一出,立即受到利物浦和曼聯兩大球會注意,事關這兩隊「英超雙紅」,正是曼城這段光輝年代中最大受害者——曼城所得的6次英超冠軍之中,利物浦有3次以兩分以下差距得到亞軍,另外3次的亞軍得主正是曼聯。

曼城六度英超封王兩大受害人——曼聯+利物浦

球季/冠軍(分數)/亞軍(分數)

2011/12/曼城(*89)/曼聯(89)

2013/14/曼城(86)/利物浦(84)

2017/18/曼城(100)/曼聯(81)

2018/19/曼城(98)/利物浦(97)

2020/21/曼城(86)/曼聯(74)

2021/22/曼城(93)/利物浦(92)



*注:兩隊同分,曼城以得失球差奪冠。



曼城2011/12球季英超首度封王,藍月亮該季與同市宿敵曼聯鬥至最後一戰、最後一刻。煞科戰前兩隊同得86分,曼城縱得失球差大大佔優,但主場對力爭護級的昆士柏流浪戰至90分鐘仍落後1:2,當曼聯作客1:0小勝新特蘭,曼城奪冠希望看似大勢已去,他們先在補時2分鐘由迪斯高扳平,至93分20秒阿古路成功入球絕殺,領藍月亮英超首度封王,他脫下球衣揮舞狂奔慶祝一幕,至今已是經典,亦是他在曼城主場外銅像的造型。

倘若曼城因2009年至2018年間違反財務條例被罰,需要扣分的話,一切便有機會推倒重來。問題是,去到扣分的話,如何扣?追溯到哪一季去扣?假如按照控罪年份,入罪便扣分,英超聯賽會向曼城提出的過百宗控罪,橫跨多季,當中曼城6次英超封王的賽季全部包括在內。換言之,理論上這6個球季曼城都有機會被扣分。

假如曼城被扣分,會否失去昔日的英超冠軍?(Getty Images)

以此推論下去,曼城假如被扣分,到底會失去多少個冠軍?

利物浦近年常與曼城爭冠,2018/19、2021/22兩個球季都是僅以1分之微失冠,至於2013/14球季亦是以2分之差不敵曼城。由於這3個球季,曼城在得失球方面均佔優,因此他們必須在2018/19、2021/22被扣2分以上,或2013/14球季被扣3分以上,冠軍才會易主。

至於另一「苦主」曼聯方面,上述的2011/12球季僅以得失球差不及曼城,因此藍月亮就算只被扣1分,冠軍仍會立即改由曼聯頂上。而2017/18球季曼聯與曼城足足相差19分、2020/21球季兩者亦相差達12分,曼城在這兩季即使被扣分,也要扣很多分才會失去冠軍。

盧卡斯利華乘曼城被英超聯賽會起訴起鬨,搞笑地發文稱:「我現在是英超冠軍嗎?」(Twitter)

盧卡斯利華:我現在是英超冠軍嗎?

當然,以上推論前提是英超聯賽會獨立委員會在審議後對曼城用上扣分懲罰,而且不是扣減今季分數,並追溯至相關犯規球季,一切才能成立。按照目前牌面來看,機會實在不高。即使如此,網民當然不會放過如此大好機會,紛紛就曼城今次被英超聯賽會提出「百宗罪」點評一番,曼城以外球迷紛紛幻想英超如果沒有藍月亮會變得如何如何,英超聯賽榜又會怎樣怎樣。

作為曼城席捲英超最大苦主之一、利物浦青訓出身的法拿根(Jon Flanagan)率先起鬨,在Twitter發文稱:「我們的勝利巡遊何時舉行?」(When is our open top bus parade ?),並注明是2013/14球季。那一季曼城以86分封王,利物浦以84分得亞軍,法拿根在2018年離隊,因此近季兩次1分飲恨,他已不在紅軍陣中。

作為曼城席捲英超最大苦主之一、利物浦青訓出身的法拿根(Jon Flanagan)率先起鬨,在Twitter發文稱:「我們的勝利巡遊何時舉行?」(Twitter)

之後曾效力利物浦10年之久的巴西中場盧卡斯利華也加入「追討冠軍」行列,發文問道:「我現在是英超冠軍嗎?」(Am I a Premier League champion ?)

他的帖文遭ESPN引用,指出「盧卡斯利華希望得回他在2014年的英超聯賽冠軍」,並在帖文後方加入一個「滴汗」的表情符號,盧卡斯隨即回應反駁,「不是,我沒有這樣做。我純粹因為感到困擾而發問而已!!(No I don’t . I just asked as I am confused !!)