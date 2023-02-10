歐超聯捲土重來倡60至80球隊參賽　英媒：5英超隊表明無意參加

2021年4月，「歐洲超級聯賽」（下稱：歐超聯）成為衝擊球壇的震撼彈，豈料僅48小時後極速流產，和平散去。

以為歐超聯壽終正寢，推手「A22 Sports」日前透過社交網站上載行政總裁韋查特的講話，表示歐洲球會面臨不少危機，現在是時候改變了，而歐超聯亦有望以更具規模的形式捲土重來。不過，英國《天空體育》透露，不少英超球會對此計劃耍手擰頭。



歐超聯賽會在2021年4月宣布成立，並獲得歐洲12支豪門球隊參與。（歐超聯官網）

2021年4月19日，包括英超「BIG 6」﹑皇馬﹑巴塞及祖雲達斯等12支歐洲豪門，宣布自立門戶，共同加入「歐洲超級聯賽」（European Super League）。當消息傳出後，歐洲足協發表嚴厲聲明，表示有機會重罰參加歐超聯的球隊及球員，而球迷們紛紛對這個豪門「私League」表不滿。

面對各界激烈的反對，歐超聯這個春秋大夢僅發了兩天，英超「BIG 6」齊齊「縮沙」退出，歐超聯只好退一步，宣布計劃暫緩。

歐超聯在2021年公布後，隨即引來極大的反彈。（資料圖片／Getty Images）

歐超聯捲土重來

暫緩，不代表壽終正寢。歐超聯推手「A22 Sports」周四（9日）在社交網站上載行政總裁韋查特（Bernd Reichart）的講話，他表示，從去年10月起，與接近50間球會及其他持份者見面，表示大部分人都認同歐洲足球現時有嚴重的不平衡，面臨重大危機，就算是歐洲傳統的球會，也有機會無法出戰，所以是時候作出改變。

故此，韋查特希望以歐超聯拯救歐洲足球，歐超聯初步提出60至80隊球隊參賽，分為不同級別，各隊至少踢14場，同時顧及女子足球的發展。換言之，歐超聯或以更具規模的形式捲土重來。

歐超聯回歸 5英超球會：不了

歐超聯以「救世主」的身份回歸，反應不如上次般激烈，畢竟現時只在倡議階段，暫未有任何實際行動。不過，「見過鬼就怕黑」，英國《天空體育》指，5支英超球會已對歐超聯的計劃不感興趣，《天空體育》引述一間倫敦球會的高層直言：「又唔知邊個參加同點樣實行，連機制都無，成件事都好可笑。」

韋查特回應以上言論時，坦言英超球會大可以不參加，「這個計劃並不依賴單一地區的球隊參與，我不會排除任何可能性，我們的願景是打造歐洲最佳的賽事。即使英超或英格蘭球會不參賽，計劃也不會就此結束。」

西班牙足總主席泰巴斯（Javier Tebas）亦在社交網站發表對歐超聯的意見，直斥歐超聯是「天仙局」，「歐超聯就好似一隻大豺狼，如今扮阿婆去嘗試呃人！」

英超第23輪直播賽程：

英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

重溫當年歐超聯事件：