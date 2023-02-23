外國行山露營產品難適應濕熱天氣　邱季良創本地品牌服務香港人

邱季良（Angus）自小喜歡行山露營等戶外運動，長大後投身製造業，為外國戶外品牌處理代工生產（Original Equipment Manufacturer、簡稱OEM），90年代自立門戶，成立公司，繼續專注OEM。邱季良為外國品牌營營役役多年，一直有個創立香港戶外品牌的夢想，至2007年下決心成立「Re:echo」。

邱季良認為香港有能力創造並有市場空間發展自己的戶外用品品牌，而且香港人一直走在亞洲戶外運動潮流的尖端。他表示外國品牌產品在尺寸及用料上未必適合香港環境，所以致力設計本地化的運動上衣及睡袋等，鼓勵更多港人行山接觸大自然。



Angus提議到西貢北潭涌做訪問，因為他在這個地方留下不少難忘回憶。（顏銘輝攝）

Angus是香港戶外用品裝備的老行尊，1984年入行打工，為The North Face等知名戶外品牌處理OEM。他笑言那時工作量很大「做到傻」，但結識到很多外國品牌的高層，他說：「我做嗰間公司好大，但得我一個有興趣做戶外用品，所以公司接到所有嘅戶外客都係搵我。」

Angus年輕時已經愛上戶外活動，喜歡行山露營。（受訪者提供）

少年時愛上行山 加入民安隊

Angus在學生年代最喜歡上山下海，「讀書唔得但玩就得」，結果幫到他的事業發展。他續說：「八十年代行山只係少數人嘅活動，我就係少數鍾意玩行山，又玩愛丁堡（愛丁堡公爵獎勵計劃，現稱香港青年獎勵計劃），參加民安隊。我唔識造衫，我剩係識玩睡袋、帳篷，但公司三百幾人都冇人識，所以就交畀我。」

Angus打工時曾經幫The North Face做代工生產。（受訪者提供）

10年打工生涯後，Angus在1994年成立公司，靠積累的人脈爭取到美國品牌Mountain Hardwear的代工，並將產品引入香港銷售。他至今仍難忘該品牌的露營裝備，但同時發現有些外國產品與香港市場格格不入。

外國品牌產品不合港人身形

他舉例說：「John（香港著名攀山家曾志成）有次去阿拉斯加行唔知咩山，問我有冇贊助。我同Mountain Hardwear老闆講聲，送件down suit（羽絨夾乸衣）畀佢。外國啲大隻佬好大隻，佢哋嘅細碼已經54吋胸，𠵱家睇番件衫咁鬼闊嘅。外國人種文化唔同，最明顯係服裝尺寸唔同，睡袋都係。」

Angus跟香港攀山家曾志成（左）是結識多年的好友。（受訪者提供）

「我以前差唔多全世界嘅睡袋都造過晒，美國佬普通裝82寸，長裝88寸，82寸係咩概念？浪費重量又唔暖，睡袋要貼身先暖。外國會唔會就香港造細版睡袋？唔會。」身形短小精幹的Angus說：「我咁嘅身材，買個短嘅都過長啦！咁點算？以前老師教睡袋係一定過長，要你塞件衫入去。」

裝備寸尺以外，香港的天氣也跟歐美大不同。Angus說：「以前代理Mountain Hardwear，美國夏天嘅T恤，佢哋夏天一早一晚都好凍好涼，所以T恤用料好厚，拎嚟香港賣，其實唔啱著，個個都話好鬼熱。」

Angus穿上一身自家品牌或代理的服裝接受訪問。（顏銘輝攝）

Angus提到外地的Gore-Tex防水產品在香港濕熱的環境未必做到透氣，變成不舒服的「外有外濕、內有內濕」。他說：「喺外國，我可以行山一日都唔濕，但喺香港，未行都已經濕咗。外國唔使用到咁高透氣度（嘅布）都做到，因為天氣乾燥。喺外國你入面濕咗，開拉鏈吹一陣都乾咗七八成，但喺香港唔可以。」

防水容易 透氣才是關鍵

他順道介紹穿在身上的防水褸，他說：「防水透氣好多品牌都做到，而我嘅角度係點樣喺香港做到？防水好易，透氣先係關鍵，在於薄膜嘅窿，其實畀多啲錢就得。我嗰時買（防水透氣布料）17蚊美金一碼，Gore-Tex先12、13蚊一碼布，𠵱家防水透氣布3、4蚊，但我呢種仍然係17蚊。」

Angus在北潭涌接受訪問。（顏銘輝攝）

Angus補充，要明顯做到透氣效果，還需要配合地形風勢，他說：「行山先感受到，上到高地會有風，同埋行山唔行得快，雖然中間過程會出汗，但上到山脊位可以乾到。你喺市區行係乾唔到，平貴都冇乜分別。」

故此，Angus一直想創立品牌，生產切合香港人需要的戶外用品。再者，Angus認為香港人為外國品牌代工生產多年，有知識、有人脈、有實力去創造及營運屬於香港人的戶外用品品牌。

Angus在戶外衣服及裝備行業打滾多年。（受訪者提供）

一直渴望創立香港戶外用品品牌

「我嗰時見到世界嘅戶外大品牌都係香港嘅agency（代理）幫佢哋，香港人就幫佢哋嘅設計拎去生產。嗰時大家都將生產搬去國內，香港係第一批人入國內開發，可以話係開荒牛。啲人吹捧外國產品咁好，勁都識飛，其實全部都係我哋造，香港人搞嘅。」

「香港人玩行山、露營、戶外其實喺亞洲都算行得前，好似越野跑，以前好多新活動都係香港行先。其實香港有市場，但冇自己品牌。我做咗呢個行業咁耐，又識生產，又涉獵好多大品牌嘅銷售流程同管理，我可唔可以將呢啲經驗拎去做品牌？我最想嘅動力係，香港應該要有個好嘅品牌。」

Angus創立Re:echo後參與很多社區活動。（受訪者提供）

經過多年的醞釀，Angus於2007年成立「Re:echo」。

Re:echo首批產品中，包括一件適合曾志成身材的down suit。Angus笑言：「係為John而造，因為唔會有其他人買。雖然冇value（商業價值），但我覺得要造，因為代表我哋係專業嘅攀山品牌。」

Angus跟John會一起去踩單車。（受訪者提供）

一班人踩單車上台灣武嶺。（受訪者提供）

在Angus發展Re:echo的路上，總有John的身影。兩人相識約30年，互相尊重及欣賞，雖然他們走着不同的攀山路，但方向一致，希望為港增光。John對攀山的熱情，令Angus相信香港人都需要專業登山用品。當Re:echo推出新產品，Angus會拜託John測試。當John外出攀山遠征，Angus就會為他提供裝備，例如可以承受-40度低溫的睡袋。

兩人合作多年，Angus給予John部分Re:echo的股權。（受訪者提供）

贈Re:echo股分予曾志成

Angus談到兩人的情誼：「後尾好熟，我就話畀啲share（股分）佢。如果你願意成為我哋一分子，反正有新嘢就搵你測試，你去trip我又支持你，不如你都有埋ownership（擁有權）？我免費畀咗啲share佢，唔使佢做咩特別嘢。」

Angus登上台灣的雪山東峰。（受訪者提供）

Angus近年多次贊助香港人攀登珠峰，包括資助近50萬給2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊。他還會為尼泊爾的雪巴人提供裝備，甚至出真金白銀幫雪巴人建屋。他說：「我同John有樣嘢好似，想make the dreams come true（令夢想成真）。」

Angus贊助2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊，他與張志輝（左）及盧澤琛（右）合照。（受訪者提供）

John有沒有邀請過你一起爬雪山、攀珠峰？Angus笑道「當然有」，但他補充「唔好搞我」！

Angus表示年輕時也有攀山夢，但到三十來歲，他面對現實而放棄了，因為他每次到海拔3000米以上的高地就會有高山反應，而且他難以接受一個月不能洗澡。他說：「行山交畀你搞掂，我做個品牌同你爬山差唔多，挑戰都係一樣，點樣創造新產品，打入市場，都係由零開始。」

Angus表示一上到3000米以上就有高山反應。（受訪者提供）

成立Re:echo有15年，Angus最喜歡自家設計的睡袋，他賣花讚花香地說：「我嘅睡袋有個zoom（放大縮小）嘅功能，可以按需要縮短6至8寸，全世界冇見過，呢個係我原創，係個貼心嘅設計。」他還很滿意自家研發的T恤，排汗快乾，很適合香港市場，全靠他從台灣找到一款既薄又耐用的布料，「我未必再搵到另一隻布取代佢」。

Angus十分滿意他身上這件由Re:echo研發生產的T恤。（顏銘輝攝）

Re:echo產品難銷往歐美

不過，Angus承認失敗的產品更多，「我造10件嘢，有兩件成功，我已經當贏咗，所以我話唔見晒啲錢就係咁解。我有啲十年前舊貨都仲喺倉度。」Re:echo的產品能否往外地銷售？「你指賣出去？係零，真係冇。」一來產品尺寸符合香港人身材就代表難以滿足歐美人士的需要，二來其他亞洲地區僅視Re:echo為一個地區細品牌。

「你講要賺錢的話，做OEM好賺啲。我將OEM賺返嚟嘅錢全部用嚟做自己品牌，其實唔見咗好多錢。如果我唔做自己品牌，我𠵱家應該可以唔使做，做咗（自己品牌）𠵱家就要繼續做。」

Angus出席2018年香港工商業獎頒獎典禮，他靠Adventure light 0°羽絨睡袋獲得消費產品設計優異證書。（受訪者提供）

「如果我要賺錢，我唔會做品牌，做返OEM就得，簡單啲。」

「做品牌，首先因為想有個香港品牌，亦希望透過呢個品牌推動大家接觸多啲大自然，反思多啲。行山最好就給予人空間去反思，反思後面就係進步。」