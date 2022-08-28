行山店主分享疫情下最好賣貨品　兩種裝備一上架即引客人瘋狂搶購

兩年疫情期間，百業蕭條，本港零售業普遍遭受重創，但在封關下行山露營熱潮興起，戶外用品需求急增，令行山露營用品形成逆市奇葩。兩年前創立行山用品店JoyeeWalker Shop的Joyee表示，疫情對生意算有正面影響，多了人來買行山鞋。不過，與行山鞋相比，他認為有兩項產品的瘋搶程度令他吃驚！



Joyee兩年前創業，開設行山用品店。（顏銘輝攝）

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行山YouTuber JoyeeWalker在2020年9月開實體店，出售行山、露營及潛水用品。Joyee承認疫情令到更多人行山及露營，帶動行山鞋的銷售。行山鞋外，他還提到兩項很受歡迎的戶外運動用品。

Joyee的行山用品店以出售行山鞋為主，亦有露營及潛水裝備。（顏銘輝攝）

他說：「行山鞋之後是露營背囊，上年秋冬的情況是，只要你有貨就有人要，但問題是，我已經賣到沒有貨，但仍有很多客話要。我覺得露營在上年的熱潮比行山更誇張，人們已經由行山變了去露營，露營背囊是非常多人買。」

Joyee表示露營背囊在去年大受歡迎，賣到斷貨。（潘思穎攝/資料圖片）

「那種情況是，你只要將件貨擺上網，就會被人問到你斷貨為止，之後要跟客人講『你等下啦』，真是十分誇張！其實那時不太多人知道我有賣露營用品，大多是朋友搭朋友知道才上來，如果大家知我有露營用品賣，需求肯定更強。」

Joyee在疫情下創業。（顏銘輝攝）

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然而，Joyee認為搶購熱潮最瘋狂的產品是運動口罩。他說：「我見過史無前例最瘋狂的產品，就是T8運動口罩。那種瘋狂程度，之前政府有個防疫措施，規定跑步都要戴口罩。政府12時講，我在1時前已經收到過百個訊息，問我T8口罩有沒有貨！」

T8口罩以透氣度高見稱。（受訪者提供）

儘管香港的防疫措施已經放寬，跑步不用戴口罩，但Joyee指搶購潮仍未完，他說：「就算到現在，我將件貨上架，不用做任何宣傳，都會即刻爆inbox（查詢）。只要你有，就一定有人搶。外面還有人炒，有炒價，我就沒有做炒價，但覺得很瘋狂，未見過一種產品那樣瘋狂。」

Joyee幾年前接受訪問，分享他做行山YouTuber的經驗。（張浩維攝/資料圖片）

Joyee留意到，有些人是大手購買的，他續說：「瘋狂在於訂單可以好很大，有人話買十個八個，一包兩個口罩，即是一次過要20個，見到有客人話會搶貨給朋友。」

隨疫情過去，世界很多地方已經開關，香港的防疫隔離措施亦不斷放寬。不過，Joyee有信心香港的行山露營熱潮還未過，「我相信就算開關，行山及露營的潮流仍會繼續，當這個潮流興起了，就不會那麼容易斷。」