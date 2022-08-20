行山YouTuber疫情創業細舖搬大舖　店主JoyeeWalker掙扎向前之道

行山YouTuber JoyeeWalker在疫情期間創業，開設行山、露營及潛水用品的實體店。他從零開始，研究行山裝備知識，如白紙般踏入零售行業。他的行山店曾經客人多到塞爆舖面，辛苦得很開心，更進取地由細舖搬入大舖，但他亦試過撞板，面對門可羅雀，經歷過抑鬱，體重暴跌。兩年創業經歷，他最大的體會是「最緊要唔好死，就一定捱到過去」。



Joyee前年9月開舖創業，去年9月由細舖搬大舖。（顏銘輝攝）

近兩年香港行山YouTuber如雨後春筍，有的專注介紹路線，有的走親子玩樂的路向，亦有的如綜藝節目，有說有笑，各式各樣，百花齊放，但第一代行山YouTuber JoyeeWalker卻大減產，將時間及精力放在開行山用品店之上。Joyee在2020年4月萌生開舖的念頭，在觀塘租用一個二百餘呎的工廈單位，經簡單佈置後於同年9月開張。

Joyee的舊舖二百餘呎，擺貨後空間不多。（受訪者提供）

「頭幾年做JoyeeWalker完全沒想過開舖，純粹因為拍路線片拍到悶悶地，不如試下開箱片。沒有人贊助的，走入一間舖頭買了對鞋就做開箱片。之後那間舖頭主動找我，話上次條片反應幾好，問我有沒有興趣再做。原來效果幾好，是有反應的，就萌生念頭，不如自己做啦！」

Joyee過去主力拍攝行山路線，經營YouTube頻道JoyeeWalker。（資料圖片/張浩維攝）

「五六年前開始做JoyeeWalker，我每年都會求變，除了想突破進步，某程度上是窮，賺不到錢。我寫過Apps、出過書、拍過片，維生都比較困難，要做些比較實在的東西，那就開舖吧。最初投放的資金不算太多，舊舖很細，觀塘沒有旺角那麼貴租，又離地鐵站幾條街。我初時賣行山鞋為主，品牌也不多。」

疫情嚴峻，市民不欲上街購物，零售業冰封，網店大行其道，但Joyee創業卻堅持以實體店為先。他說：「我始終覺得，行山鞋一定要試，網店做不到，而且做網店跟客人溝通比較少，違背我開舖的理念。我覺得開戶外用品店，賣行山、露營或潛水裝備也好，我都要讓個客人清楚知道他買的是什麼，告訴他很多資訊。」

Joyee表示高峰期時，舊舖曾擠滿了近20位客人。（受訪者提供）

靠YouTuber的名氣，Joyee創業初期頗順利，「頭一兩個月是（客人比想像中多），之後沒有太大關係，因為生意始終講口碑，過了半年，多是一些聽朋友介紹而來的客人，可能他們欣賞我的特點。」靠認真的服務及詳盡的介紹，Joyee的行山用品店很快建立口碑，加上他做YouTuber結識到的山界人物及KOL幫忙宣傳，客人愈來愈多，他難忘2021年初的高峰。

Joyee介紹門上的風光是雞公嶺，是他其中一個最喜歡行的山，而那隻白色的小狗是他的愛犬小白。（顏銘輝攝）

「舊舖試過最誇張，新年前的年廿八、年廿九，因為正月買鞋不吉利，試過聚集過近二十人，已達到間舖最大的容量。誇張到，我做到全日都喝不到一啖水。不知為何客人都好好，他們會自助找鞋，甚至幫其他客人找鞋，收舖時周圍都是鞋及鞋盒，極度凌亂。見到很多人支持自己，而且他們好好，二來那時未請全職員工，只有我一人，要服務客人，幫他們試鞋，又要收錢，其實一個人是做不來的，但他們很體諒，我辛苦得來很開心。」

Joyee搬到新舖，現時面積超過700呎。（顏銘輝攝）

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客人多，又不夠位置擺貨，Joyee還有野心，想加入露營裝備，舊舖明顯不敷應用，客人亦紛紛跟他開玩笑：「何時搬大舖？」Joyee亦有這個念頭，決定在2021年9月搬到位於另一觀塘工廈的單位，面積大3倍，超過700呎。他承認開業一年即搬大舖十分冒險，家人及朋友亦有質疑，而且超出預算的租金，加上聘請了全職員工，令Joyee感受極大的壓力。

Joyee幾年前接受訪問，分享他做行山YouTuber的經驗。（張浩維攝/資料圖片）

他自嘲搬舖比行山更有減肥成效，那段時間心情抑鬱，瘦了30磅，令家人憂心，熟客上門也幾乎認不出他。Joyee說：「上年9月搬舖，我就由上年8月開始瘦，見到自己的體重不斷跌，跌了半年。叫了外賣，吃了兩啖，想叫自己食都食不下去，之後就繼續工作。」

「很多時是思考，沒有什麼心情去吃東西，所以體重跌得很厲害。那時是緊張，覺得負擔大了很多，很實際的，成本高了很多，以前可能月租七千幾，現在人工加租金要四萬幾，只是想起這條數，你已經覺得很驚及緊張，究竟自己做不到做呢！」

做了老闆，又搬了大舖，Joyee要面對的煩惱也愈來愈多。（顏銘輝攝）

見到店內堆積如山的行山鞋，Joyee講起這兩年碰釘的經歷，「舊舖時，想不到那麼多客人，行山鞋的來貨比我想像中慢，你要半年至一年前落訂入貨，可能遇上疫情，物流不好，市場上的需求很大，很多時沒有鞋賣，我試過有一個月沒有鞋賣給客人。」

「那個月真的很慘，明明有客人上來買鞋，但我賣不到。到新舖了，經過舊舖有客無鞋的教訓，我存了很多貨，現在夏天去貨比較慢，資金周轉困難一點。這方面撞板最多，我在控制入貨方面不太成熟，這間舖始終比較新，要慢慢去學。」

Joyee表示還未掌握得好入貨量，夏天生意麻麻，屯積了不少行山鞋。（顏銘輝攝）

Joyee的創業剛好與疫情重疊，他承認疫情對生意算有正面影響，因為各地封關，市民未能外遊，在行山及露營熱潮下，市民渴求相關的裝備。然而，在今年初的第5波疫情下，Joyee的生意都受到打擊。

他說：「今年年頭，差不多像封城，觀塘就似死城，沒有人行。那時還是冬天，理應是行山旺季，完全沒有生意，可以全日沒有客人上過來。為何現在存放了那麼多鞋？某程度上跟那段時間有關。」

訪問期間，剛好有批行山鞋貨到，Joyee點收。（顏銘輝攝）

行山露營有時節，夏天淡，秋冬旺，做生意也有起有跌，順風時要衝，逆境時要守。Joyee近月想通了這個道理，似乎開解了自己的鬱結，胃口好轉，沒有再瘦下去。他感嘆行山店店主的責任及壓力，令他成長了很多。

他說：「以前做YouTuber頭兩三年比較順風順水，那時市場上拍行山片的人不多，都喜出望外，想不到那麼受歡迎，很多人看及支持。以前不會太擔憂金錢方面，只要餓不死就可以繼續做，比較自由。」

Joyee去年搬舖時食欲不振，瘦了很多。（顏銘輝攝）

「雖然我開舖的理念以自己想法為先，但不得不顧及同行。你看行山影片，看完其他人的，可以再看我的影片，但買行山鞋的話，你不會在另一間店買完再來我的店買。我要了解其他同行的做法，另外顧及更多金錢上的東西，養到自己食飯是不夠的，你要養舖養員工，還有資金流向的問題。」

Joyee表示開舖比拍片的挑戰大得多。（資料圖片/張浩維攝）

「開舖遇到的挫折比YouTuber大得多，很現實的，是資金上的問題，而做YouTuber的挫折最多是沒有人看，下條再拍好點就可以。店主的挫折，你一看銀行月結單就看得到，挫折大得多，亦令我成長的幅度更大。」

「現在夏天，生意沒有我想像中好，挫折都大，現在我跟自己說，就算心情不好，都要吃東西，你要正面一點。我叫自己想想上年夏天，也是這樣的，只要捱到秋冬就沒大問題，為何要心情不好、搞到自己不吃東西呢？最大的成長是『最緊要唔好死，做個正常人，過到就雨過天晴』。」

由今年夏天起，Joyee擴展業務，引入潛水用品。（顏銘輝攝）

儘管Joyee常常強調要放慢腳步，穩固基礎，但面對機遇及新嘗試，他總是不想錯過。他有學潛水，還有兩個潛水教練的好朋友，所以最近在店中加入潛水裝備，「反正露營及行山在夏天是淡季，與其丟空間舖沒有人行，不如試一試賣潛水裝備。」現時行山裝備仍佔全店7至8成的營業額，露營用品就佔一兩成，潛水裝備是新開的業務，佔比還是很少。

有時忙裏偷閒，Joyee會帶愛犬小白去行山。（受訪者提供）

今年秋冬，Joyee想將更多的店舖工作交給員工，他就重回老本行，透露：「我會開拍露營煮食系列，香港人露營注意享受，其中食很重要，所以邀請了一位擅長煮食的朋友幫手，在秋冬陸續出片。我又會抽時間拍多一點行山片，因為行山片及開箱片是這間舖一大核心價值，頭一年創業沒有時間，未來想做多一點。」

這兩年為了開舖創業，Joyee犧牲了很多行山的時間，令他更珍惜忙裏偷閒的時刻。他說：「我最初拍行山片，都是因為喜歡行山，喜歡上山發呆，拍了五六年片，個人有點累倦怠，開始『滑牙』。反而現在少了行山，更珍惜每次行山的機會。」