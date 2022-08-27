點評五大行山鞋品牌特色　行山店主睇好一個牌子未來紅得起

哪個牌子的行山鞋最好？Salomon、Scott、Altra、Topo及Brooks的行山鞋各有什麼特點？行山用品店JoyeeWalker Shop店主Joyee分享他試穿及研究各個行山鞋品牌的心得，並介紹他近期最欣賞的一款行山鞋。



Joyee這兩年幾乎日日跟行山鞋打交道，漸漸成為這方面的專家。（顏銘輝攝）

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Joyee本身是一位行山YouTuber，拍片介紹行山路線多年，兩年前毅然創業，開設行山用品店，主打行山鞋，之後推出不同的行山、露營及潛水用品。他笑言開舖前對行山鞋近乎零認識，他說：「我以前是近乎完全不懂，是零，所以不會有什麼誤解。我不知行山鞋什麼叫中底、大底，亦不知什麼是zero drop，連Vibram底都只係輕輕聽過。」

Joyee過去拍攝行山路線影片為山友熟悉。（張浩維攝/資料圖片）

不過，Joyee這兩年跟行山鞋朝夕相對，已經成為一位對各品牌款式行山鞋如數家珍的專家，隨口都講得出不同鞋的特點。他說：「行山鞋佔我生意額的大部分，我自己對行山鞋的了解都是最深，我會不斷鑽研不同行山鞋，現在愈入愈多品牌，我會研究它們，進修這方面的知識。」

Joyee整理貨架上的行山鞋。（顏銘輝攝）

Joyee創業初期引入了Salomon還有Scott，跟住再入Altra、Topo及Brooks，如今他的行山店已集5個行山鞋品牌。談到入貨的策略，他說：「看市場吧，看什麼牌子興起。如果我要入一對行山鞋，我會問自己一條問題，『這對行山鞋跟我現有出售的鞋有沒有不同』？如果對鞋跟我現有的貨品定位完全一樣，就沒有必要入。如果件貨可以滿足到某類客人的需要，我就會入。」

Joyee租了這個超過700呎的單位，最初覺得地方大，但行山鞋存貨愈來愈多，他漸覺也不夠地方用。（顏銘輝攝）

普通山友很少都穿過全部5個品牌的行山鞋，究竟每個品牌有什麼特點？還是交由Joyee詳細介紹。

「（Salomon）是在香港的老牌子，在五六年前，買行山鞋，幾乎個個都買它。Salomon是個有很多款式的牌子，可能有廿幾三十款，顏色選擇也比較多，而且價錢不算最貴，但現在多了其他品牌冒起。」

訪問當日，見到有一批Salomon行山鞋到貨。（顏銘輝攝）

「（Scott）之前出過對『鞋王』Scott Kinabalu Enduro，很多客人上來都有問，還有沒有那對『鞋王』賣。現在已經出到第二代，例如Kinabalu 2及Supertrac 3，每個客人都試過，話抓地力非常穩陣，尤其是乾的沙石路。」

「我以前著過『鞋王』，覺得Scott現在的款式都不差。『鞋王』出名在於用Vibram鞋底。新出的Scott沒有再用Vibram底，用了自家研發的鞋底，可能有些人只對『黃金大底』有信心，但我自己著都沒有問題。」

Joyee介紹，新一代的Scott不比上代「鞋王」差。（顏銘輝攝）

Joyee指不少女顧客都喜歡這一款。（顏銘輝攝）

「（Altra）定位很特別，是我見過的品牌入面，鞋頭是最闊的一種。前掌闊的人，大部分都覺得Altra好舒服。」

Joyee指Altra的行山鞋出名鞋頭闊。（顏銘輝攝）

「（Brooks）價錢很抵，行山鞋及跑步鞋打折後不用過千元。這個品牌很新，2013年才成立，不夠10年，本身做跑步鞋起家，個中底輕而軟熟，現在行山鞋都用了這個技術，我自己試過Cascadia 16都幾好踩。」

Joyee介紹這款Brooks Cascadia 16的配色頗得女山友的喜歡。（顏銘輝攝）

「（Topo）在香港是很新的牌子，但愈來愈出名，據我觀察市場，過多一兩年會係一個紅得起的牌子。Topo構造絕對不差，他們跟Vibram合作，很多鞋都有『黃金大底』。Topo跟現在一些流行的山鞋構造差不多，價錢平不少，只是很多人不認識。」

Joyee幾年前接受訪問，分享他做行山YouTuber的經驗。（張浩維攝/資料圖片）

在這5個品牌當中，Joyee特別提到名氣較弱的Brooks及Topo，他說：「有時有些鞋款會很歡迎，但其實其他品牌都有類似功能的款式，只是他們可能比較新或者不太出名。Brooks及Topo是香港比較新興的品牌，價錢比較平，但知名度較低，不太多人買。經我自己研究，這兩個牌子的鞋不會比其他的差。」

Joyee最欣賞他手上這對Topo Trailventure 2行山鞋。（顏銘輝攝）

試過那麼多行山鞋，哪一對最印象深刻？Joyee眉飛色舞地大讚Topo Trailventure 2。他說：「有次落雨行梧桐寨，我在石面上跳，真的很穩陣，這是我穿過最穩陣的Vibram底。中筒的同時，它是low-cut設計，有時中筒鞋會箍住腳跟，令你不舒服，但這對鞋後踭low-cut不會令你不舒服，鞋頭又偏闊，著落比較舒服。」

Topo Trailventure 2是近期最得Joyee歡心的行山鞋。（顏銘輝攝）

除了自己試穿及研究外，Joyee還會收集顧客的用後感。去年農曆新年，他花了3日時間發訊息給每位買過鞋的客人，「我要講得出他買了那款鞋，問他好不好穿，雖然很累，但見到回應很開心，大部分都覺得很滿意。今年農曆新年沒有做，希望下年做到。雖然很花時間，但很有意思，用家反映的意見，對我未來推銷給其他客人很有幫助。」

Joyee表示，未來有興趣引入Hoka的鞋，「市面上比較多人選擇Hoka，多人慕名去買。Hoka、Altra及Topo這3個牌子的構造幾類似，如果用鞋頭闊度去比較，Altra最闊，之後到Topo，Hoka最窄。」