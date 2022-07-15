最近距離見證黃浩聰黎志偉壯舉　山野攝影師滿足與辛酸｜行山故事

香港近年出現了多套挑戰極限的運動紀錄片，例如輪椅運動員黎志偉攀登如心廣場、越野跑手黃浩聰5日跑500公里的「跑無盡」及登山家張志輝的三山獨攀。在這些匪夷所思的挑戰背後，都有山野攝影師陳德誠（Vincent）的汗水與心血。儘管每次拍攝都很辛苦，承受壓力，日曬雨淋，但Vincent表示讓外界了解到運動員的努力及挑戰，已經是他最大的滿足。



Vincent攀山涉水，承受風吹雨打，為運動員拍下挑戰時刻。（受訪者提供）

在5月底，黃浩聰參與「跑無盡」香港站500公里環港挑戰，用5日時間跑500公里，走遍香港鬧市與山野。有傳媒為他拍攝紀錄片，而Vincent就是其中一名參與計劃的山野攝影師，他感嘆：「最辛苦的是拍阿聰（黃浩聰），雖然阿聰跑完看來沒有累，但其實他很累的，更何況是我們！」

黃浩聰「跑無盡」5日經歷日曬雨淋 完成500公里環香港挑戰

【黃浩聰在5月底完成「跑無盡」的500公里挑戰】

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Vincent負責到3個崎嶇的地點拍攝，分別青山、紅花嶺及西貢萬柱海岸。他說：「我都未試過連續5日去拍一個戶外的計劃，裝備又重，我帶了8粒航拍電池，還帶了兩部相機，加上穩定器。」包括飲用水及食物等，Vincent估計的背囊約20公斤重。

不過，他表示揹重物行山不是最辛苦，續說：「最辛苦是要等，在一處地方曝曬。又下雨又曬，曬到皮膚脫皮，脫了一個月，其實我已經有擔住遮。」他記得跟拍檔在青山等了黃浩聰兩小時，連水都差不多喝光，原因不是運動員跑得太慢，而是他們提早到現場，視察環境，尋找最佳的拍攝位置。

作為山野攝影師，最經常做的就是在山上等待。（受訪者提供）

相比起體能，Vincent認為做一個拍攝運動員的山野攝影師，壓力非常大。他拍過近兩屆的香港四徑超級挑戰，他說：「其實是精神上的累，腎上腺素保持上升那樣，你一直等待他們，很擔心他們會不會突然從轉彎位跑出來，可能他會很快跑過，快到我來不及影他。」

山野戶外本身已經是一個多變且不確定的環境，而且運動畫面一瞬即逝，十分考驗攝影師的功力。Vincent說：「每一次都是壓力中渡過，每次工作我都進入另一個模式，我很少說話，要不停地思考，很擔心自己的錯誤，會令到運動員的一些畫面呈現不到出來。雖然沒有人做到完美，每次總有瑕疵，但都促使我去進步，希望下次減少那些錯誤。」

在烈日在曝曬，可能只為等待一刻瞬間。（受訪者提供）

Vincent從前在電視台工作，負責排廣告及節目，到2015年辭去工作，到尼泊爾紀錄大地震後的情況，順道行EBC（珠峰大本營登山路線），自此與山結下不解之緣。他說：「我小時候沒有行過山，一次都沒有，真的是我那次辭職後才喜歡上山。（是否因為行EBC？）我從來未試過這樣被山包圍的感覺，我之前去旅行都是去台灣那些吃喝玩樂，沒想過世界可以那麼美麗。」

Vincent帶同相機，在崖上游繩拍攝。（受訪者提供）

Vincent在尼泊爾所攝的照片獲雜誌刊登，之後得到贊助，令他踏出另一條人生路。他沒有再找全職工作，帶着相機到世界各地旅行及行山。直至疫情來襲，全球各地封關，Vincent不得不留在香港，無心插柳地開始拍攝運動紀錄片。

2021年1月，輪椅運動員「包山王」黎志偉挑戰攀爬如心廣場。平多最多拍攝越野跑比賽及商業產品影片的Vincent，首次參與運動紀錄片。他說：「志偉那個最難忘，我覺得不只是香港，真的全世界第一個輪椅運動員在大廈外牆做這件事，用上升系統將自己拉上去，而且難度太高了。不只是我，是整個團隊所有人都第一次見證這樣的事，非常難忘。」

在繩索安全團隊的監察下，Vincent在高處拍攝黎志偉爬如心廣場。（受訪者提供）

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拍攝前，他打算上網找參考片段，完全找不到類似的挑戰。在拍攝當日，氣氛緊張凝重，有安全團隊在他身後，監察住他的一舉一動，他憶述：「望住我們有沒有扣錯扣，現場環境很大壓力，全日都是這樣的狀態。他們當然不會讓我跌下去，又要確保不會跌任何裝備出去，因為下面就是公眾的街道。」

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【挑戰當日，黎志偉精彩圖片】

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他續說：「整個拍攝都充滿未知，不知接下來會發生什麼事，又不知志偉爬不爬到；後來天氣突變很大風，他最後完成不到不是因為體能，而是真的很大風。」黎志偉爬到晚上8時多於75樓止步，這次挑戰亦被拍成運動紀錄片《傲》，並於去年7月首映。Vincent說：「可能有些人覺得，怎麼沒有一些動之以情的內容，因為現場真的沒有，而且志偉全程都是處變不驚的樣子。你見到他很專注，就算他很辛苦，也不會跟你說辛苦，他很想繼續爬上去。身在現場，才能感受到那種氣氛。」

這兩年來，Vincent參與多項運動挑戰紀錄片，包括為登山家張志輝的三山獨攀挑戰拍成《Project Alone》、為野外挑戰者胡雲龍、陳慶豪及杜卓言在5天內以獨木舟環繞香港一周拍成《The Circle》、為尚山團隊以傳統攀爬獅子山並在崖上露營拍成《The Eye of the Big Cat》。

Vincent近年參與多條山野挑戰紀錄片，例如《The Eye of the Big Cat》。（受訪者提供）

Vincent作為現場最近的觀眾，見證了一次又一次挑戰，他嘆：「我覺得每位主角都很厲害，他們都在挑戰一些不知自己做不做到的事情。」他難忘尚山在崖上紮營如為獅子山點睛，告訴大家香港很漂亮；他難忘為拍攝獨木舟而在沙灘上露宿一晚，結果全身被蚊叮數十處；他難忘張志輝由飛鵝山自殺崖跑到獅子山的時間，比他落到飛鵝山道截的士去還要快。

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回憶那些紀錄片中的主角，他說：「最主要是他們的信念，是他們感染到我，令我去參與他們的計劃，只是形式不一樣。阿PAUL張志輝，他的特質就是很穩陣，無論遇到什麼事，都能夠很平靜、淡定去面對。阿聰（黃浩聰）就笑着面對，覺得沒有東西是不可能的，信念很強，『去試去做吧，試過才知行不行』，這就是他給我的感覺。」

山野攝影師Vincent。（受訪者提供）

「我真心覺得他們很勁，他們覺得我勁不勁也沒有關係，最重要的是我可以幫他們紀錄到這些挑戰。他們這些挑戰可能只會做一次，甚至沒有其他人會去挑戰第二次，好像阿聰跑500公里，會不會再有人去做？」

「最開心的是，幫他們紀錄到，而且我的成品可以讓一些不知就裏人了解那個挑戰，已經是我最大的滿足。」

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Vincent將於周末起舉辦「不期而遇」山野攝影展，分享他過去6年最具代表性的作品，並擺放曾與他「共患難」的登山及攝影裝備，讓大眾有機會感受野外拍攝的苦與樂。

Vincent Chan「不期而遇」 山野攝影展開放時間：

16/7（SAT）14:00 - 20:00

17/7（SUN）11:00 - 20:00

18/7（MON）11:00 - 22:00

19/7（TUE）11:00 - 22:00

20/7（WED）11:00 - 22:00

21/7（THU）11:00 - 19:00

22/7（FRI）11:00 - 22:00

23/7（SAT）14:00 - 20:00

24/7（SUN）11:00 - 20:00



地點：尚山岩舘（深水埗大南街234號一樓）