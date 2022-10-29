出租露營用品疫市渴求　試過旺到清倉　山問創辦兩年營具擴充十倍

露營季節又到，大家想不想約三五知己到野外露營過一晚？不過，露營裝備種類繁多又大件，而且一年只用得兩三次，新手買營未必划算，所以另一個較環保便捷的方法，就是租用營具。

山系用品店「山問Decorum Tentals」在疫情期間成立，主力推廣出租露營用具，見證近兩年香港露營潮興起。創辦人可樂表示在上個冬季，他們試過旺到清倉，數十套營具全部租出，但夏天可以幾個周末沒有訂單。他笑言這是一門「半年賺一年錢」的生意。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

在山問的荔枝角新店，店主可樂正收拾舖面的露營摺椅。（顏銘輝攝）

來到荔枝角的工廈，上到山問的新店，跟創辦人可樂訪問。山問如今有3項業務，分別是租借營具、出售營具以及讓本地山系品牌寄賣產品，其中租營仍是主要收入來源。踏進山問的舖面，裝修簡約，貨架上擺了不同露營用品，供客人選購。

山問以前曾在尖沙咀開店。（受訪者提供）

為環保理念創立山問

2020年疫情初起時，可樂與朋友見到港人不能外遊，愈來愈多人露營，所以一起成立租營公司，由當年9月起開始營業。他說：「源自環保原因，有時去郊外帶活動，都見到很多露營用品被棄置在山上。可能很多時，你買了露營用品，就在家中『得個擺字』，佔用家中很多空間，那些用品可能一年用得一兩次，到你要用的時候拿出來，可能款式已經過時，營上面的塗層物料會退化，變得殘破，最後變成浪費。我們就想，不如試下租營給別人。」

可樂會為租客介紹不同的租營套餐。（顏銘輝攝）

「最初得幾隻營，慢慢開始多人租，原來真的有生意！之後，開始試入不同類型的營，有的有前廳，有的具特色，可能文青一點，累積愈來愈多不同的營在舖頭入面。」露營裝備繁多，基本的套餐有營帳、睡墊、睡袋、營燈、爐具及套鍋。

露營裝備甚多，除了營帳，還有摺椅、睡墊、水袋等。（受訪者提供）

如果再講求享受多一點，還有枱凳、水袋、天幕、燒烤爐、燈飾、吊飾、風扇等。剛開業時，山問只有6至8套營具，隨近兩年需求急增，他們今日已經擴張到60至80套。

燈飾為露營之旅添加氣氛。（受訪者提供）

露營旺季曾經「清倉」

香港的租營旺季由中秋節起，至翌年的復活節，因為香港人很怕熱，夏天很少人去露營。可樂說：「11月、12月很旺，天氣涼但香港又不是凍到去不到郊外。周末連住公眾假期就最旺，試過租到空倉，只餘後備營，基本套裝全部租出。旺季可以很旺，但淡季可以很淡。夏天試過多個周末沒有人租營，生意可以差十倍，真是半年賺一年錢。」

可樂帶記者入到顧客不准進入的清洗營具區，面積比前面的舖面還要大。（顏銘輝攝）

可樂帶記者入到後面的貨倉及清潔營具區域，空間是舖面的一倍多，足以讓他們攤開營帳及天幕清洗，跟住再晾乾。山問開業兩年多次搬舖，到生意拍檔的家中洗營也是平常事，「找洗營的地方很多要求，新舖這個單位也找了很耐」。他表示創業這兩年間，最花心神及人力物力就是洗東西。

經營租營這門生意，最花精神時間肯定是洗營。（受訪者提供）

最難清理營帳濕沙

「洗營最難，太多細節位，每個營的細節都不同，普通乾乾淨淨的營都洗要10至15分鐘。」可樂說：「最麻煩是很多朋友喜歡到沙灘露營，最難處理是濕沙。濕沙會黏在營上，要花很多時間及力氣去清理乾淨。第一日就浸，第二日可能要用高壓水槍，你知道濕沙未必沖得走，你可能要用刷。最誇張的試過洗兩三日。」他們最初全人手去洗營，後來慢慢摸索，利用不同工具協助，例如吸塵機。

訪問當日有少量營帳及營底墊正在晾乾。（顏銘輝攝）

每次租營前，可樂都建議租客還營前稍作清潔，絕大部分營具歸還時都狀態良好，但總有噩夢般的例外。整個營濕淋淋不罕見，夾雜垃圾也算是小兒科，最驚嚇的是有昆蟲。可樂說：「例如蟑螂，生或死的都見過。一打開就有昆蟲飛出來都試過。另外有少部分，可能帶寵物去露營，寵物在營內或附近大小便，其實客人都已經清理過，但都有味，要多少少時間同力氣才清理到。」

希望客人先試後買

秋冬生意滾滾來，伴隨而至的是超乎想像的工作量。可樂說：「試過洗到幾疲乏，望住一座山……營具收回來後，堆在一起，我們就像望住一座山，場面都幾恐怖，洗的時候都試過很辛苦。（大家有沒有想過放棄出租而只賣營？）成立公司本身都有理念，希望推廣環保。」他們主張客人先試後買，實測選擇適合自己的露營用品，減少浪費。

可樂兩年前與志同道合的朋友創立山問，主力出租露營用品。（顏銘輝攝）

坊間及網上有些非常便宜的露營裝備，數百元就買到一個營，為何還要花同等價錢去租營？可樂表示山問提供的營具較具質素，用料亦較佳，有的是具名氣的品牌，有的是本地有心設計的牌子，而且目標租客是一班認同他們環保價值觀的露營人士。

他說：「新手第一次玩，如果發現露營用品質素不理想，可能就會失去興趣，所以我們的理念是出租優質的產品，讓他們覺得露營好好玩，日後繼續探索。」

山問有本地山系品牌的上衣出售。（顏銘輝攝）

接受本地山系品牌寄賣

去年夏天，山問經歷首個露營淡季，便拓展租營以外的業務，除了出售營具配件外，還招攬不同的本地山系品牌寄賣，希望將店舖發展成一個香港山系文化的聚腳點。

可樂說：「做寄賣賺錢不多，本住互相幫助，我們出地方，你們出貨品。賣產品方面，我們都有一些大品牌的貨品，但賣露營產品競爭很大，很多地方都有得賣，所以都是普普通通，租借仍是王牌業務。」

山問接受多個本地山系品牌寄賣貨品。（顏銘輝攝）

可樂本身有10年露營經驗，經過這兩年開店出租營具後，對保養露營用品也累積了不少心得，學會怎樣更有效清潔及修補營具，折舊率也比想像中低。他說：「其實是雙向的，我們很有心機向租客解釋怎樣用，他們亦愛惜我們借出的用具。爐頭比較損耗大，因為結構複雜，打火位置偏差了一點就打不到火，相對最易壞。」

露營需要不少裝備，營帳以外還有睡墊。（受訪者提供）

經營兩年仍未賺錢

經營兩年，是賺是蝕？可樂說：「其實還未回本，我們一開始投放了很多。如果只計每年收支，叫做打和，未去到賺錢。」他強調成立山問的首要目標並非為賺大錢，而是推廣山的文化及歷史生態，讓更多人以愛護珍惜的態度享受露營行山。

可樂在倉庫內整理營具。（顏銘輝攝）

山問，顧名思義為山之學問。英文名Decorum Tentals也有意思，前者為風雅禮儀，後者代表租營。可樂表示希望未來可以利用新店多做工作坊及講座，推廣更多與山有關的教育、文化及環保概念。

山問曾經在誠品的太古城店擺檔。（受訪者提供）

談及這個秋冬的生意，可樂表示有危有機。他說：「為何這兩年那麼多人露營？因為無法去外地旅行，就在香港找些東西玩，那就去露營吧。開關之後，會不會很多人去旅行而不留在香港露營，還是未知的。不過，很多人在這兩三年建立起露營的興趣，他們由新手開始，發現這個活動很好玩。」

「很難評估營商環境會好還是差，見步行步吧。」

山問荔枝角店

地址：九龍荔枝角青山道608號榮吉工業大廈B座1樓02室

Signal / WhatsApp：5974 9099

營業時間：

(星期一丶四丶五) 11:30am-2:30pm, 3:30-8:30pm

(星期六丶日及公眾假期) 11:30am-2:30pm, 3:30-7pm

(星期二丶三) 休息

