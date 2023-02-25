力勸Scott再產行山鞋王　香港代理分析「無敵腳」成功與停產原因

邱季良（Angus）經營戶外用品連鎖店「Re:echo」多年，除了推廣自家品牌的裝備，還會代理及銷售不同品牌的行山鞋。

幾年前，行山鞋Scott Kinabalu Enduro被香港山友熱捧，獲得「鞋王」美譽，而這對鞋正是由Angus代理引進來港。當廠商Scott宣布這對鞋停產後，Angus更為香港山友爭取，希望對方繼續生產這款鞋，但未能令Scott回心轉意。



Scott Kinabalu Enduro在香港很受歡迎，但已經絕版。（網上圖片）

Scott在2015年底推出鮮黃色的Scott Kinabalu Enduro山鞋，外表搶鏡奪目，在歐美評價一般，有讚有彈。不過，這對鞋風靡香港市場，在本地山界一傳十、十傳百，獲得「鞋王」、「無敵腳」、「全能王」等外號。在最受歡迎的時期，無論是跑山比賽，還是休閒行山的景點，放眼望去，很容易就會見到這對黃色山鞋。後來，Scott還推出藍色、黑色、綠色等的款式。

Re:echo創辦人兼執行董事邱季良是Scott的香港代理，他也很難忘這對山鞋引起的熱潮。（顏銘輝攝）

負責Scott香港代理的Angus難忘Kinabalu Enduro的性能與熱潮，在訪問中一而再感歎「呢對經典呀」！他反問：「你知唔知呢對鞋，係我哋賣得最好嘅一對？」接着他補充：「喺Scott呢個品牌入面最好賣呢對。」

無法說服Scott再生產Enduro

Angus形容這對鞋的優勢：「好叫座，有Vibram Megagrip，舒服，表現好，啲人行澗都好穩定。當時Scott設計好獨特，鞋面用上膠網，保護好好，呢對係經典。」但經典成為過去，Scott已經停產Kinabalu Enduro，最後一批貨亦都賣光了，鞋王絕版了。

Angus訪問當日，穿上Scott的新款行山鞋。（顏銘輝攝）

Angus說：「我有嘗試過同佢（Scott）講：『你再造啦！』我𠵱家開始明白，作為一個品牌要向前行，好嘅產品雖然好，但佢哋可能有更好嘅技術，另一個考量係成本，可能覺得用Megagrip有啲唔值。」他認為Scott有信心可以造到一款不遜於Megagrip的鞋底物料，所以不想再跟Vibram買。

「傾咗兩季，叫佢（Scott）開啦！一來佢本身唔想開，二來要香港負責好多貨，『全部（地方）都唔要嘞，你要就剩係得你要。你要，得！揹晒個minimum（最低限額）。』香港咁細梗係揹唔晒，我後尾都冇辦法。」Angus承認有為香港市場爭取Kinabalu Enduro繼續生產。

Angus記得當時客人不是一對對買，而是幾對幾對買。（顏銘輝攝）

香港市場盡掃「無敵腳」貨尾

既然無法說服Scott再生產鞋王，只好盡掃貨尾。Angus說：「最後一轉貨，攞滿晒全公司嘅倉，『你有貨就掟晒畀香港，我同你殺晒佢』，一次攞咗7000定8000對返嚟，一個香港，全部擸晒，佢仲多謝我，不過我話『最好你再造啦』。」

當大家得知鞋王停產，那是最後一批貨後，山友都紛紛大手入貨。Angus形容當時的掃貨熱潮：「啲人真係買嚟儲貨，啱腳就一人買幾對走。」

有沒有收起幾對自用？Angus說：「我收埋咗一對喺枱底，我嗰陣想搵對黃色都冇，得對綠色。」

Vibram Megagrip素有口碑，在乾地及濕地俱有不俗表現。（顏銘輝攝/資料圖片）

Angus續說：「點解呢對鞋得？一來係Megagrip啲膠，第二係個『牙』嘅設計。我有同同事分享，有啲品牌嘅grip，『你做designer（設計師）都得啦』，是旦整幾粒野落去。」

Angus曾到Scott的總部參觀。（受訪者提供）

Scott之後推出的新行山鞋款中，不再使用Vibram Megagrip，而用上自家研發的鞋底物料。Angus解釋Scott鞋底的狗牙設計很有心思，他說：「Scott本身造單車，山地單車好出名，佢哋研發好強。做單車方面，其中一樣係車轆，單車車胎上嘅grip（鞋釘設計）好重要，諗下架單車喺山上落嚟，佢哋係用呢種技術去做鞋底。落山單車唔係咬實個地下，有時係控制住咁跣住落去。」

Altra的行山鞋出名鞋頭闊。（顏銘輝攝/資料圖片）

除了代理Scott的行山鞋，Angus的連鎖店還有售賣Altra、Topo及Hoka等品牌的山鞋。「唔可以單靠晒Scott，如果個客唔鍾意Scott咁咪走。」Angus說：「從零售角度，我要搵啲本身冇嘅貨品，所以我就攞Topo同Altra，Hoka就係high cushioning（厚中底），都係一個潮流。」

Topo Trailventure 2行山鞋。（顏銘輝攝/資料圖片）

Topo及Altra的款式腳掌位置較寬闊，適合普遍前掌闊的亞洲人腳形，但Angus說：「鞋頭好大個，我個人唔高啦，著到好似麥當奴（叔叔）咁，好鬼闊。」他亦提醒，太闊的話會容易拗柴。

Hoka的山鞋近年大受歡迎，不少明星也穿這個品牌行山跑山，但Angus認為Hoka較適合老手穿著。他說：「我絕對唔建議初初行山嘅人著Hoka，係好舒服，但太高嘞，好易拗柴，你唔係行慣山，隻腳唔夠力，啲腳眼位，踩甩少少就好易拗柴。初去行山，特別老人家銀髮族，你畀對Hoka佢，路感較差，好似著彈弓鞋咁。」

Angus最推薦Scott的行山鞋，大讚性能平衡。（顏銘輝攝）

Angus推介新手揀選Scott的鞋，他說：「唔同鞋有唔同好處，喺我眼中，Scott係好平衡嘅鞋款，好耐用但窄腳。佢哋定位係窄腳同埋外國人都窄啲腳，但窄腳就貼腳啲，路感好啲。」