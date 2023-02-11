英超｜哥迪奧拿堅信曼城清白　否認考慮離隊：他們沒有騙我

曼城於周一（6日）被英超起訴違反超過100條財政公平條例事件，引來各界譁然。

領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）於事件後首度正式開腔，表示自己相信球會，會繼續留在曼城。



英超賽會指控曼城在近2009年至2018年間虛報其財務狀況，且在此後數年間不配合調查。曼城當時對此表示「震驚」，同時歡迎所有調查，並相信事件水落石出後會還球會一個清白。

哥迪奧拿在曼城對阿士東維拉的賽前記者會上，首次就事件公開發表意見，他表示外界過早下定論：「我的第一想法是，我們就像已經被定罪了。我很幸運我們生活在一個實行無罪假定（未被定罪前仍屬無辜）的國家，不過我們（曼城）並沒有這個機會，我們就像已經被定罪了。」

「我不知道之後會發生什麼事。我們擁有很好的律師，而我也知道我們會盡力捍衛自己的立場。萬一我們有罪，我們會接受；但如果跟歐洲足協（控告曼城）的結果一樣，我們是無辜的呢？我們蒙受的損失已經很大了。」

曼城聘請著名大狀彭力克來為這次事件辯護。（Getty Images）

願意相信球會 「他們並沒有欺騙我」

曼城過去亦曾遭受歐洲足協（UEFA）指控違反財政公平競技條例，並面臨遭禁止參加歐洲賽兩年，但最後「打甩」指控。哥迪奧拿上季在曼城於歐聯出局後，曾稱：「我曾向球會說：『如果你欺騙我，那我將會馬上離開，且不再會是你的朋友。我將我所有心意放在你這裏，是因為我100%地相信你，而我亦會為此而捍衛這間球會。』」

因為哥帥曾出此言，儘管他剛在11月與曼城續約兩年至2025年，外界仍猜測今次風波會否影響其去留，但儘管今次曼城遭到史無前例的指控，哥帥仍表示自己相信球會，並有信心他們會在調查水落石出後被證明是無辜的，因此自己目前仍不會離開。

「現在我比任何時候都更想留下來。有時候我亦會想，在一個國家留下7年是一段頗長的時間，不過現在我不想離開，不像新聞裏說的什麼他們（曼城）欺騙了我，他們並沒有欺騙我。」

「我問球會到底發生了什麼。他們說：『我們沒有做錯任何事，我們已經證明過了。現在情況是一樣的。』」

哥迪奧拿執教曼城期間，共帶領球隊贏得4次英超冠軍。（Getty Images）

此外，他還提到了有9支球隊在上一次曼城被調查時，曾有所動作，「般尼、狼隊、李斯特城、紐卡素、熱刺、阿仙奴、曼聯、利物浦和車路士——（他們寫信）希望將我們逐出歐聯，因為他們想要那個位置。」哥帥最後再強調自己對曼城投以信任：「但我為什麼不去相信我的同伴呢？為什麼我要去相信其餘19間球會、以及那9支球隊的的高層或是班主？如果要在他們和曼城的人員中間選擇，我毫不猶豫地相信我的同伴。」

曼城目前面臨的指控多達115項，若罪名成立，最終可被判處扣分甚至踢出英超。