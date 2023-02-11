足球熱話｜EA SPORTS 46億肥約贊助英超　拋離西甲新合同逾倍

英超最近這個冬窗的銀彈攻勢嚇壞不少其他聯賽的對手，這個龐大的商業帝國在球壇地位愈發舉足輕重，最近更傳出EA SPORTS會跟他們簽下一張更大的「肥約」。



據《天空體育》消息，英超聯賽將與電子郵戲製作商EA（Electronic Arts）簽署一份接近5億英鎊的商業合約。

英國《太陽報》指出，在原來的贊助合約中，EA每年會給予英超約2300萬鎊一年，但新簽署的這份總值4.88億鎊（約46億港元）的6年合約，能使他們每年收到8130萬鎊贊助費，幾乎為舊合同的4倍。

英超毫無疑問為目前世界最歡迎聯賽。（Getty Images）

《天空體育》報道指，這份合約表示EA SPORTS依然為英超的第一合作夥伴，同時擁有他們在電子遊戲領域的獨家授權。

EA SPORTS跟英超從1998年至今已合作31年，不過他們旗下的王牌足球遊戲《FIFA》因為無法再與國際足協（FIFA）達成共識，因此將於明年改名為「EA Sports FC」，失去FIFA這個沿用多年的名字。

足球遊戲界一向是《FIFA》和《Winning Eleven》（Pro Evolution Soccer，最新一集改名為eFootball）兩分天下，但近年後者氣勢明顯被前者壓倒性擊敗，原因除內容、畫面等因素之外，FIFA幾乎全方面的正版授權，是玩家們最在意的一環。

因此，如今英超繼續穩坐全球最受歡迎聯賽地位，他們花費大量金錢去取得贊助和授權亦不難理解；相較之下，他們對西甲聯賽的出手則要較低一些。

據《GIVEMESPORT》和《Sports Business Journal》等媒體報道，西甲去年8月與EA SPORTS更新了為期5年的新合約，價錢為3000萬歐元（亦有其他媒體指為4100萬）一年，比起以往的贊助商桑坦德銀行（Santander）一年1700萬歐元的價碼，已高出將近一倍，但相比起英超的這份「肥約」，還是只有一半左右。

近年英超球隊愈來愈有錢，今次冬季轉會窗便是最佳例證，光是車路士一支球隊的轉會費支出便已大於其他數大聯賽總和，但花費排名全歐洲第二的，居然是排在英超榜尾的修咸頓。

《天空體育》認為，這使得巴塞隆拿、皇家馬德里、祖雲達斯一直致力推動「歐洲超級聯賽」（European Super League）的發展，因為以目前西甲和意甲的財務狀況來看，他們根本無法在商業上與英超球會競爭。

於2021年公布僅48小時便胎死腹中的歐超聯，近日又再死灰復燃，不過「財政健康」的英超球隊，似乎都對此毫無興趣。

目前英超拒絕回應贊助一事，而《天空體育》已聯絡上EA，正等待回覆。