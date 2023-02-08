英超｜傳卡塔爾財團欲高價收購曼聯　「紅魔是皇冠上的珠寶」

格拉沙家族自去年11月計劃將曼聯出售後，英國首富拉傑夫 （Sir Jim Ratcliffe）在1月公開表示有興趣收購紅魔鬼，不過日前英國傳媒傳出，來自卡塔爾的投資者亦有興趣加入競爭。



據《每日郵報》報道，將有卡塔爾財團在日內正式向曼聯提出收購，而此前格拉沙家族為這間球會定下的報價期限為二月中。

入主曼聯長達17年的格拉沙家族，於去年11月表示計劃將球會售出。（Getty Images）

說到卡塔爾，大家可能馬上會想起巴黎聖日耳門（PSG）的班主卡塔爾體育投資公司（Qatar Sports Investments，QSI），其投資者之一、卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani），亦眾所周知是曼聯的忠實球迷。

可是，若QSI想收購曼聯或許會困難重重，因為根據歐洲足協規例，並不允許一間公司或個人，在同一賽事內同時直接或間接地擁有兩間球會，即若曼聯和PSG同時獲得歐聯或歐霸參賽資格，則有其中一隊要退賽，以防止利益衝突。

在世界盃決賽為美斯頌獎的卡塔爾國王塔米姆，是忠實的曼聯球迷。（Getty Images）

消息人士透露，這些卡塔爾的投資者在主辦應屆世界盃後，希望能運用這些知識與經驗去參與下個項目，而且這些投資者沒有興趣與其他公司共同持有股份，只希望全面收購曼聯。

自去年開始，便有傳曼聯意欲翻新或改建奧脫福，甚至建造新球場以容納更多入場球迷，這可能額外需要20億英鎊（189.2億港元）的資金，不過這對富有的卡塔爾投資者而言不算難事，他們亦有意投入資金以幫助紅魔鬼增兵。

「他們擁有非常雄厚的資金，而且非常認真，很有信心自己的出價能擊敗其他人。」消息人士透露。「這些人希望確保曼聯能夠身處它們應在的位置。」

「他們希望增強曼聯的陣容，使他們重回球壇巔峰。」消息人士續說道。「他們也希望能在世界盃的成功基礎上再接再厲。他們認為曼聯是這個世界上最大的球會，是『皇冠上的珠寶』，因此下定決心要將它買下，並帶它到應去的地方。」

如若有卡塔爾財團入主，將能為坦赫格帶來充足的增兵資金。（Getty Images）

卡塔爾財團目前最大的競爭者為英國首富拉傑夫，他是自格拉沙家族公開賣盤後，第一個表示有意收購的人。據《每日郵報》報道，拉傑夫最初向曼聯的報價為40億英鎊（約378.4億港元），但格拉沙家族堅持售價為60億英鎊（約567.5億港元），且不肯讓步。

如今「油王」加入戰團，表示拉傑夫的收購行動將不會那麼順利，最終成交價也或許會比這一標價更高。