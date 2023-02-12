花劍大獎賽．都靈站｜吳諾弘脫穎而出　偕張家朗蔡俊彥戰正賽

花劍大獎賽都靈站，周六（11日）上演男子花劍預賽，吳諾弘連過兩關，順利躋身正賽圈，與張家朗及蔡俊彥齊齊角逐錦標。



港隊男子花劍8名代表周六爭逐大獎賽都靈站的正賽席位，吳諾弘以3勝3負晉身淘汰賽，首場鬥塞浦路斯劍手Alex Tofalides，以15：11淘汰對手，其後硬撼法國劍手Tyvan Bibard，結果以15：9再下一城，順利取得正賽席位，周日將惡鬥3號種子﹑埃及劍手 Alaaeldin Abouelkassem。

被列為5號種子的張家朗，首圈將與德國劍手Paul Luca Faul碰頭；而11號種子蔡俊彥則與匈牙利的杜沙（Daniel Dosa）爭出線。

花劍大獎賽：直播連結（國際劍聯官方頻道）

吳諾弘順利躋身都靈站大獎賽正賽圈。（鄭子峰攝）

小將鄭鐵男淘汰烏茲別克劍手後，鬥韓國劍手Lee Kwanghyun，可惜以11：15不敵對手，與正賽圈僅差一步。張小倫﹑楊子加﹑蔣翱駿及陳建雄則淘汰賽止步；李逸朗及梁千雨則小組賽出局。

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陳諾思連續兩站打入正賽圈，將硬撼意大利劍手。（運動員提供）

女子花劍：

陳諾思 對 Francesca Palumbo（意大利）綠色劍道 17：00（香港時間）



男子花劍：

張家朗 對 Paul Luca Faul（德國）黃色劍道 17：40

吳諾弘 對 Alaaeldin Abouelkassem（埃及）綠色劍道 17：40

蔡俊彥 對 杜沙（匈牙利）綠色劍道 18：20



港隊名單：

女子重劍：江旻憓（種子，世界排名第3）、陳渭泠、朱嘉望、方心、佘繕妡、連翊希、黎曉瞳

男子佩劍：陳智軒、張愷駿、周頌羲、何思朗、任俊霖、梁天晴、羅浩天、Ren Junming

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

女子花劍：陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名、吳佳蔚

男子花劍：張家朗（種子，世界排名第5）、蔡俊彥（種子，世界排名第11）、陳建雄、鄭鐵男、張小倫、蔣翱駿、李逸朗、梁千雨、吳諾弘、楊子加



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