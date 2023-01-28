重劍多哈大獎賽｜何瑋桁小組全勝過關偕吳浩天躋正賽　附直播連結

重劍大獎賽多哈站，今日（28日）上演男子組資格賽，7名港將角逐正賽席位，何瑋桁在分組賽表現突出，6場全勝，以榜首姿態強勢闖正賽圈，加上吳浩天，兩人攜手角逐錦標。



港隊7名重劍港將角逐多哈大獎賽的正賽資格，何瑋桁小組6場全勝，以+19的得失劍，冠絕所有小組賽劍手，以榜首姿態躋身周日（29日）的正賽。何瑋桁位列17號種子，首圈遇上匈牙利的David Nagy爭晉級。

多哈大獎賽直播連結

劍擊世界盃｜何瑋桁勇於起步闖正賽 重新感受與世界並不遙遠

何瑋桁小組賽全勝，以17號種子殺入正賽圈。（趙子晉攝）

吳浩天小組僅輸一場，以5勝1負躋身淘汰賽，先後淘汰卡塔爾及法國劍手，順利晉身正賽圈，亦是自去年索契站世界盃後，再度打入國際賽的64強。吳浩天將與芬蘭劍手Niko Viorinen爭入32強。

劍擊｜吳浩天勤練體能鑽研進取打法 「好煩」是對手認同亦是讚美

吳浩天自去年索契站後，再度打入國際賽正賽圈。（葉詩敏攝）

另外，周澤軒首場淘汰賽先以15：6輕取保加尼亞劍手，可惜憾負德國劍手，與正賽圈只差一步。方凱申則以8：15不敵法國劍手Alex Fava，無緣晉級。

重劍多哈大獎賽｜陳渭泠六戰五勝勇闖正賽 周日夥江旻憓出戰

港隊多哈大獎賽賽程：

女子重劍：



陳渭泠 對 Alexandra Louis Marie（法國）7號劍道 下午14：00

江旻憓 對 Dzhoan-Feybi Bezhura（烏克蘭）黃色劍道 下午15：00



男子重劍：



吳浩天 對 Niko Viorinen（芬蘭）6號劍道 下午15：30

何瑋桁 對 David Nagy（匈牙利）5號劍道 下午15：50



更多劍擊港隊相關報道：