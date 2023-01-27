重劍大獎賽多哈站｜港隊名單及賽制一覽　免費直播江旻憓2023首戰

2023年首站重劍國際賽（成年賽）——多哈大獎賽今日（27日）開始一連三日上演，港隊共派出9女7男參賽。當中江旻憓挾個人近4季最高的世界排名出戰，以下為大家簡介賽制、港隊名單及賽程。



1. 多哈大獎賽簡介

大獎賽（Grand Prix）與世界盃最大的不同是只設個人賽、沒有團體賽，其排名積分系數為1.5，與洲際錦標賽看齊、比系數為1的世界盃高，對於劍手爭取排名來說十分重要。不過目前的排名積分未計算入巴黎奧運資格的爭逐，劍擊的奧運積分周期將由今年4月3日開始。

大獎賽與世界盃一樣，參賽劍手中世界排名最前的16位會成為種子劍手，可以直入64強（正賽），而排名16以外的劍手需由外圍賽打起，爭奪參加正賽的資格。

江旻憓作為種子劍手，周日的正賽才會登場。（資料圖片／高詩琦攝）

2. 港隊名單及焦點

港隊共派出9女7男劍手出戰多哈大獎賽，包括：女子：陳渭泠、陳芷澄、陳海琳、朱嘉望、方心、佘繕妡、江旻憓、黎曉瞳、連翊希男子：周澤軒、方凱申、何瑋桁、林蔚萱、劉昊峯、LIM Julien Kenneth、吳浩天

女重代表江旻憓目前世界排名第3，是她近4季以來最高，此前排名最高的一季已是2018/19排名世界第一之時。江旻憓上季已經以一面亞錦賽金牌及一面世錦賽銅牌完成，今季亦已在去年12月的世界盃溫哥華站奪得銀牌，是她3年來首度打入世界盃決賽，也意味她近4場國際賽有3場都贏得獎牌，狀態不俗。江旻憓在大獎賽的最佳成績是銀牌，在2017年的哥倫比亞大獎賽獲得。

陳海琳去年奪得世少金牌。（FIE）

除了江旻憓，女重有正在美國劍擊名校聖母院大學就讀的佘繕妡歸隊出賽；隊內世界排名第二高（第32位）的陳渭泠，表現同樣值得期待，小將陳海琳則是去年的世界少年錦標賽金牌得主。男將方面，方凱申上季在世界錦標賽打入8強，創下生涯最佳成績，惟他去年底兩站世界盃都未能打入正賽，期望他在新一年有更好發揮。

方凱申（右）與吳浩天（左）都會出戰多哈大獎賽。（資料圖片／葉詩敏攝）

3. 賽程及直播

女重賽事：1月27日（資格賽）、1月29日（正賽）男重賽事：1月28日（資格賽）、1月29日（正賽）直播連結：FIE官方頻道（周日正賽直播）