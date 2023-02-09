法國盃｜PSG連續兩年16強止步　美斯去向成疑　胞兄：唔返巴塞

法國盃16強，由美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）及尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）的巴黎聖日耳門，作客馬賽爭晉級，可惜以1：2不敵對手，無緣8強。

另外，美斯與PSG的合約在季尾完結，續約事宜仍未有推進，巴黎聖日耳門舊將直指美斯續約是個笑話。



基利安麥巴比早前受傷缺陣，巴黎聖日耳門由美斯及尼馬領軍，作客鬥馬賽，爭奪法國盃8強席位。沙治奧拉莫斯上半場中段魯莽失12碼，並由阿歷斯山齊士操刀建功，31分鐘先開紀錄。拉莫斯完半場前將功補過，接應尼馬角球頭槌破網，PSG返回更衣室前追成1：1。不過，巴黎聖日耳門在57分鐘再失守，馬賽的馬利路夫斯基勁射奠勝，PSG以1：2落敗，連續兩季在法國盃16強出局。

馬賽以2：1主場擊敗PSG，殺入8強。（路透社）

美斯今仗沒有進賬，全場4次射門0次命中目標，未能領軍晉級，而法國盃亦是他生涯唯一一個參與但未能贏得冠軍的賽事。

當美斯加盟巴黎聖日耳門時，因為10號球衣被尼馬穿上了，他只好改穿30號。不過，今仗看到美斯再披10號，而尼馬則穿上11號，難道美斯重奪10號球衣？原來這是法國盃的傳統，參賽球隊正選不可沿用聯賽的球衣號碼，正選只可以選用1至11號球衣，故此美斯才有機會變回「10號仔」，當他返回聯賽就會重新披上30號球衣。

巴黎聖日耳門連續兩季16強出局，美斯依然與冠軍無緣。（路透社）

美斯去向成疑 返巴塞或留巴黎？

另外，美斯與PSG的合約在季尾結束，至今依然未與球隊續約，外界不時揣測美斯的去向，留效PSG﹑重返巴塞，甚至轉戰美職聯也有機會。

美斯哥哥Matias近日在網上直播時，談及美斯回歸巴塞的可能性，其中一人成為關鍵，「我們不會返回巴塞隆拿，除非他們踢走了拿樸達（Joan Laporta），他是個忘恩負義的人。」不過，美斯胞兄其後透過社交網站道歉，表示這只是個玩笑。

美斯胞哥其後在社交網站為言論致歉。（Instagram截圖）

曾效力PSG的前法國國腳洛頓（Jerome Rothen）認為，美斯繼續留效PSG不是一個明智之舉，「美斯續約是個笑話，他的人工高昂，球隊大可以用這個價錢來改善球隊陣容。另外，我不明白他為何繼續留隊，他在隊中不會付出，又不會向球迷致謝，老是『頭耷耷』，他根本不投入在球隊當中。」

回歸巴塞又不會，留在PSG又不太可能，只要美斯一日未表明心跡，相信有關他去向的傳聞也會繼續。

PSG舊將洛頓直斥美斯不投入，直言與他續約是個笑話。（資料圖片／Getty Images）

英超第23輪直播賽程：

英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

更多法甲相關報道：