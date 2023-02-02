法甲｜麥巴比連環失威再傷出　失落神射手榜首　無阻PSG全取3分

法甲班霸巴黎聖日耳門，周三（1日）深夜的聯賽作客以3：1擊敗蒙彼利埃，可惜3分與麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）無關，這名PSG當家球星更遇上連環不幸事件，21分鐘受傷退下火線，為兩星期後的歐聯添隱憂。



卡塔爾世界盃決賽，基利安麥巴比攻入兩球12碼，展示其強大的心理質素。返回巴黎聖日耳門，這名PSG當家球星竟然失威。

麥巴比在世界盃決賽連失兩球12碼，展示強大的心理質素。（資料圖片／Getty Images）

麥巴比邊到跌低，邊到再跌低

巴黎聖日耳門在法甲作客蒙彼利埃，沙治奧拉莫斯早段在禁區內被對手拉跌，博得12碼，由麥巴比操刀，首球12碼被利甘迪（Benjamin Lecomte）撲出，但球證指這名蒙彼利埃門將踏離白界線，麥巴比獲得重射的機會。利甘迪同度捉到路，但未能撲走皮球，幸好有門柱幫手，皮球撞柱後落在麥巴比面前，他補射竟然炒波底高出，麥巴比兩分鐘內連失兩球12碼，連往後的黃金機會也錯過了，「麥總」也露出尷尬的笑容。

麥巴比連環宴客後，其後一次被對手攔截倒地，疑似觸傷大腿，未能繼續作賽，21分鐘退下火線。PSG禍不單行，拉莫斯隨後同樣受傷，為兩星期後對拜仁慕尼黑的歐聯16強添隱憂。

麥巴比疑似觸傷大腿，退下火線。（路透社）

巴黎聖日耳門由對方的烏龍球及夏基美先後破門，可惜同樣越位在先被推翻，法比安雷斯（Fabian Ruiz）在55分鐘打破僵局，其後再助攻美斯，加上年僅16歲的小將辛爾艾馬利（Warren Zaire-Emery）錦上添花，結果以3：1擊敗對手，全取3分，並在榜首拉開5分優勢。

年僅16歲的小將辛爾艾馬利（左）末段建功，助PSG奠定3：1的勝局。（路透社）

阿仙奴連借將都勁 小將巴洛根連中三元

即使麥巴比傷出，「麥總」的連環失威依然繼續。另一邊廂的蘭斯對羅連安特，蘭斯前鋒﹑阿仙奴借將巴洛根（Folarin Balogun）20分鐘內，憑12碼及左﹑兩腳兩球窩利連中三元，領軍反勝對手4：2外，更攻入今季第14個聯賽入球，以一球之差壓過麥巴比，登上法甲神射手的榜首。

值得一提的是，巴洛根上仗單刀射破PSG的大門，助球隊追成1：1平手。這名21歲的英軍箭頭愈戰愈勇，似乎阿仙奴來季再有另一尖刀可以備用。

巴洛根今仗連中三元，以14個入球升上法甲神射手榜首。（蘭斯Twitter截圖）

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