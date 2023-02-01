英超轉會｜車路士3度交錯文件　薛耶治外借觸礁　抵PSG體測亦徒然

薛耶治（Hakim Ziyech）租借至巴黎聖日耳門（PSG）看似成事在即，但在轉會窗關閉前仍未能落實，原因竟是因為車路士三度提交錯誤文件，引致今次交易觸礁。



今季大開水喉買人的車路士，決意將陣中翼鋒薛耶治租借至巴黎聖日耳門，雙方亦已經為此達成共識。不過據《The Athletic》報道，車路士由於未能及時提交正確文件，導致交易無法落實，一名來自PSG內部的匿名人士形容今次事件是「A級馬戲團」。

薛耶治本人已到達巴黎並完成體檢，但無法正式簽約。「Goal.com」表示他們已確認，相關文件在英國時間晚上11時送達，可為時已晚。

薛耶治轉會PSG功虧一簣。（Getty Images）

今次轉會觸礁，無法不讓人聯想到迪基亞（David de Gea）那著名的「Fax機事件」。2015年9月1日，曼聯與皇家馬德里已就迪基亞轉會達成協議，但由於傳真機有問題而令到文件延遲，最後無法如期遞交申請，導致此筆交易告吹。

這宗事件在足球界非常有名，有部份球迷笑指應將8月31日定為「傳真機日」（Fax Machine Day）。據《太陽報》所指，此後足球轉會所需要的文件不再使用傳真機傳送，以防止再有類似迪基亞這樣的事件發生。

迪基亞當年的「Fax機事件」，至今仍為球迷津津樂道，更有人認為是時任領隊雲高爾的「戰術」。（Getty Images）

薛耶治今季在車路士只有10次英超上陣，且未能取得入球。這名摩洛哥翼鋒在世界盃期間表現搶眼，與夏基美（Achraf Hakimi）在右路組成拍檔，不斷為球隊製造攻勢，最終幫助球隊取得第4，創下隊史最佳成績。

這對右路組合本可在PSG再現，但眼下因車路士「蝦碌」而未能成事。《The Athletic》指PSG目前正考慮就事件向法國足球聯賽會（LFP）上訴，但這類案例以往上訴得直機會不大，因此這筆轉會能成事的機會比較渺茫。