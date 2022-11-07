歐聯16強抽籤出爐上演兩場近屆決賽　利物浦皇馬狹路相逢

歐聯淘汰賽抽籤出爐，衛冕的西甲勁旅皇家馬德里再遇冤家利物浦，於16強上演去屆決賽翻版。

16強尚有另一決賽翻版，拜仁慕尼黑將與「最強次名」巴黎聖日耳門對碰，為20年決賽戲碼。



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歐聯淘汰賽將於情人節展開。（Getty Images）

歐聯16強抽籤結果（較前球隊首回合主場）：

法蘭克福 vs 拿玻里

國際米蘭 vs 波圖

巴黎聖日耳門 vs 拜仁慕尼黑

AC米蘭 vs 熱刺

多蒙特 vs 車路士

利物浦 vs 皇家馬德里

RB萊比錫 vs 曼城

布魯日 vs 賓菲加



衛冕之師皇馬，16強遇上硬仗。（Getty Images）

皇馬與利物浦一對歐聯冤家，將在近6季第4次於淘汰賽相遇。兩軍去季會師決賽，由雲尼斯奧斯祖利亞為皇馬一箭定江山。前季則在8強交手，皇馬亦晉級。

去屆決賽皇馬險勝，場外出現球迷延遲入場事故。（Getty Images）

16強另一矚目大戰當數拜仁慕尼黑對戰最強次名球隊巴黎聖日耳門。20年決賽拜仁1比0小勝而奪冠，復於21年八強對碰，總比數踢成3:3，PSG憑作客入球晉級。

拜仁與巴黎聖日耳門近4季第3次會師淘汰賽。（Getty Images）

英超4支球隊之中，大概以曼城籤運最佳，遇上德甲RB萊比錫。兩軍在上屆分組賽同組，各勝一仗，其中曼城主場大炒6:3。車路士將遇上另一德甲球隊多蒙特，重返歐聯的熱刺則面對意甲AC米蘭。

歐聯下一輪抽籤將會抽出八強及往後走線。（Getty Images）

16強首回合於來年2月14日至22日舉行，次回合於3月7日至15日舉行。8強球隊於3月17日抽籤，將會決定對賽及準決賽走線。

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