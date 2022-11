歐聯16強抽籤出爐上演兩場近屆決賽　利物浦皇馬狹路相逢

歐聯淘汰賽抽籤出爐,衛冕的西甲勁旅皇家馬德里再遇冤家利物浦,於16強上演去屆決賽翻版。

16強尚有另一決賽翻版,拜仁慕尼黑將與「最強次名」巴黎聖日耳門對碰,為20年決賽戲碼。



歐聯淘汰賽將於情人節展開。(Getty Images)

歐聯16強抽籤結果(較前球隊首回合主場):

法蘭克福 vs 拿玻里

國際米蘭 vs 波圖

巴黎聖日耳門 vs 拜仁慕尼黑

AC米蘭 vs 熱刺

多蒙特 vs 車路士

利物浦 vs 皇家馬德里

RB萊比錫 vs 曼城

布魯日 vs 賓菲加



衛冕之師皇馬,16強遇上硬仗。(Getty Images)

皇馬與利物浦一對歐聯冤家,將在近6季第4次於淘汰賽相遇。兩軍去季會師決賽,由雲尼斯奧斯祖利亞為皇馬一箭定江山。前季則在8強交手,皇馬亦晉級。

去屆決賽皇馬險勝,場外出現球迷延遲入場事故。(Getty Images)

16強另一矚目大戰當數拜仁慕尼黑對戰最強次名球隊巴黎聖日耳門。20年決賽拜仁1比0小勝而奪冠,復於21年八強對碰,總比數踢成3:3,PSG憑作客入球晉級。

拜仁與巴黎聖日耳門近4季第3次會師淘汰賽。(Getty Images)

英超4支球隊之中,大概以曼城籤運最佳,遇上德甲RB萊比錫。兩軍在上屆分組賽同組,各勝一仗,其中曼城主場大炒6:3。車路士將遇上另一德甲球隊多蒙特,重返歐聯的熱刺則面對意甲AC米蘭。

歐聯下一輪抽籤將會抽出八強及往後走線。(Getty Images)

16強首回合於來年2月14日至22日舉行,次回合於3月7日至15日舉行。8強球隊於3月17日抽籤,將會決定對賽及準決賽走線。

