歐聯16強抽籤出爐上演兩場近屆決賽 利物浦皇馬狹路相逢
撰文：何偉畧
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歐聯淘汰賽抽籤出爐，衛冕的西甲勁旅皇家馬德里再遇冤家利物浦，於16強上演去屆決賽翻版。
16強尚有另一決賽翻版，拜仁慕尼黑將與「最強次名」巴黎聖日耳門對碰，為20年決賽戲碼。
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歐聯16強抽籤結果（較前球隊首回合主場）：
法蘭克福 vs 拿玻里
國際米蘭 vs 波圖
巴黎聖日耳門 vs 拜仁慕尼黑
AC米蘭 vs 熱刺
多蒙特 vs 車路士
利物浦 vs 皇家馬德里
RB萊比錫 vs 曼城
布魯日 vs 賓菲加
皇馬與利物浦一對歐聯冤家，將在近6季第4次於淘汰賽相遇。兩軍去季會師決賽，由雲尼斯奧斯祖利亞為皇馬一箭定江山。前季則在8強交手，皇馬亦晉級。
16強另一矚目大戰當數拜仁慕尼黑對戰最強次名球隊巴黎聖日耳門。20年決賽拜仁1比0小勝而奪冠，復於21年八強對碰，總比數踢成3:3，PSG憑作客入球晉級。
英超4支球隊之中，大概以曼城籤運最佳，遇上德甲RB萊比錫。兩軍在上屆分組賽同組，各勝一仗，其中曼城主場大炒6:3。車路士將遇上另一德甲球隊多蒙特，重返歐聯的熱刺則面對意甲AC米蘭。
16強首回合於來年2月14日至22日舉行，次回合於3月7日至15日舉行。8強球隊於3月17日抽籤，將會決定對賽及準決賽走線。
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