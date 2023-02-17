歐霸｜拉舒福特獨力炮製曼聯兩入球　球證爭議判決左右大局

歐霸盃16強附加賽的重頭戲，巴塞隆拿在魯營球場惡鬥曼聯，最終兩軍打成2：2平手，下周次回合在奧脫福再分勝負。

曼聯兩個入球也與狀態火熱的拉舒福特有關，這名曼聯球星賽後直言，和波的感覺與輸波無異。「福仔」的突破能力令巴塞防線吃盡苦頭，其中一次與祖利斯古迪碰撞後倒地，球證卻網開一面，令主帥坦赫格甚為不滿。



曼聯與巴塞隆拿兩大豪門爭奪歐霸盃16強的席位，上半場兩軍互無紀錄，巴塞換邊後由馬高斯阿朗素頭槌建功先開紀錄，作客的曼聯隨即反撲，拉舒福特接應費特的直線，窄角度勁射破網，「福仔」隨後右路突破傳中，造成祖利斯古迪「擺烏龍」。巴塞的拉芬夏76分鐘傳中直接入網，結果兩軍首回合打成2：2。

歐霸速評｜曼聯踢出部署仍遭巴塞2：2逼和 未破魯營不勝魔咒

巴塞隆拿與曼聯在歐霸16強附加賽首回合打成2：2平手。（路透社）

意大利球證爭議判決左右大局

今仗由來自意大利的球證馬利亞尼（Maurizio Mariani）執法，不乏爭議判決。下半場中段，拉舒福特以速度殺入禁區，古迪試圖封位阻其去路，「福仔」先楔身位，兩人其後有接觸，拉舒福特倒地。當時古迪是巴塞最後一個防守球員，但馬利亞尼認為這個碰撞沒有問題，未有吹罰。

拉舒福特與祖利斯古迪碰撞倒地，意籍球證卻無動於衷。（路透社）

曼聯主帥坦赫格與卡斯米路隨即投訴，二人因投訴過激更領黃。坦帥賽後談及這個爭議判決，直斥球證作出錯誤決定，「拉舒福特在禁區內或外倒地仍有討論空間，但毫無疑問一定是紅牌。我問球證為什麼，他回應這是禁區外及沒有犯規，旁證也看得很清楚，加上有VAR，我不能理解，這是個錯誤的判決。」

坦赫格因為過激的投訴而領黃。（路透社）

馬利亞尼的判決頗為「一視同仁」，巴塞隆拿都有一次疑似12碼的機會。戰至末段，巴塞的沙治羅拔圖將皮球頂前，費特的手部微微伸出與皮球有接觸，但馬利亞尼同樣沒有示意。巴塞主帥沙維直指這球應該判12碼，「在我角度，這是個明顯的手球﹑明顯的12碼，而球證說費特的手緊貼身體。」

費特末段禁區內疑似犯手球，球證同樣沒有表示。（Twitter截圖）

拉舒福特：感覺就像輸波一樣

曼聯賽前部署奏效，運用拉舒福特的速度，加上超身球，令巴塞防線風聲鶴唳，最終都是未能打破魯營的魔咒。拉舒福特賽後直言對賽果感失望，「感覺就像輸波一樣，上半場我們的形勢差一點，但球隊保持冷靜，下半場找到兩個入球。畢竟巴塞是一支高質素的球員，當他們落後就必定傾力反撲。」

曼聯與巴塞隆拿將在下周四（23日）在奧脫福上演次回合，爭奪16強資格。

獨力炮製兩個入球的拉舒福特，賽後坦言對和局感失望。（路透社）

歐霸16強附加賽首回合賽果：

阿積士（荷）0：0柏林聯（德）

巴塞隆拿（西） 2：2 曼 聯（英）

薩爾斯堡（奧） 1：0 羅 馬（意）

薩克達 （烏） 2：1 雷 恩（法）

利華古遜（德） 2：3 摩納哥（法）

祖雲達斯（意） 1：1 南 特（法）

西維爾 （西） 3：0 燕豪芬（荷）

士砵亭 （葡） 1：1 米迪蘭特（丹）

次回合於2月23日上演



英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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