英超｜孫興慜變後備殺手奠勝　熱刺譴責激進球迷種族歧視

周日（19日）深夜面對韋斯咸的比賽中，孫興慜後備入替僅4分鐘便取得入球，助熱刺以2：0擊敗對手。

不過熱刺官方在賽後發出聲明，表示有個別激進球迷在社交媒體以種族歧視字眼辱罵這名韓國球星，並予以譴責。



熱刺主帥干地（Antontio Conte）手術後休養，改由助教史迪連利（Cristian Stellini）代為督師，今仗卻有意想不到的排陣，熱刺的正選陣容竟然不見孫興慜的名字。

上季在英超全數正選登場的孫興慜，罕有被貶後備，他在第68分鐘入替李察利臣，卻成為「後備殺手」，上場僅4分鐘即接應哈利卡尼（Harry Kane）妙傳，單刀建功，為熱刺奠定兩球的勝局。孫興慜的招牌入球動作再度出現，亦是他自今年1月初後，再度在英超取得入球。

孫興慜自1月初後，再度取得聯賽入球。（路透社）

孫興慜賽後直言，坐在後備席的感覺當然不好受，「坦白說，沒有人想坐在後備席，但你需要接受教練的決定，而後備也可改變戰局。我當然對做後備感不開心，但當我有機會落場，我必定傾盡全力，所以我很高興我的入球能幫助球隊。」

孫興慜在今季已非首次被貶後備，上年9月主場迎戰李斯特城一仗，同樣後備入替，但他同樣有進賬，更在13分鐘內大演帽子戲法。

孫興慜去年9月同樣後備入替，其後僅花13分鐘大演帽子戲法。（Getty Images）

承認自己狀態不理想

孫興慜日前接受英媒訪問，坦承自己今季的狀態並不理想，今季大部分賽事亦無法攻破對方大門。這名30歲的韓國球星今仗再有進賬，認為自己能有更好表現，「我知道能踢得更好、為球隊貢獻更多，我希望繼續進步。雖然自己今季表現並不理想，但我總是保持正面心態，所以今場比賽勝出後我也不打算慶祝太多，專注尋回狀態。」

今場孫興慜接應老拍檔哈利卡尼的助攻破門。（路透社）

熱刺譴責針對孫興慜種族歧視

熱刺官方在賽後發表聲明，表示比賽進行期間，孫興慜在網絡上受到「應受譴責的」種族歧視，球會會與該名韓國球星站在同一陣線，並再一次呼籲各社交媒體公司及相關政府部門就事件採取行動。

當時有個別球迷在Twitter上辱罵孫興慜的國籍，並配以低俗的謾罵話語。

不過有不少球迷在帖文下回覆支持該名韓國球星：「這太可怕了，孫興慜是作為一名球員的真正榜樣」、「我們與孫興慜同在！」、「歧視是一件不好的事情，它不應出現在任何地方。我永遠支持孫興慜，並永遠愛你。」

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