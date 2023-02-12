英超｜北倫敦雙雄失利　阿仙奴連續兩場失分　干地回歸熱刺照慘敗

英超榜首的阿仙奴主場鬥賓福特，繼上場不敵愛華頓後再失分，被賓福特射手艾雲東尼建功，結果以1：1打成平手。

另一支北倫敦球會熱刺，即使主帥干地手術後回歸督師，作客竟然爆冷以1：4不敵李斯特城。



阿仙奴主場鬥賓福特，上半場贏形勢但入肉攻勢不算多，反而作客的賓福特埋門更有威脅，艾雲東尼門前失機，禁區內起腳卻中楣彈出，雙方互無紀錄返回更衣室。

賓福特今仗防守嚴密，但一次走漏足以致命，布卡約沙卡右路傳中，無人看管的杜沙特起腳破網，取得加盟以來首個入球，66分鐘領先1：0。不過，兵工廠的領先只維持8分鐘，賓福特門前一輪混戰，東尼近門頭槌建功，為球隊追成1：1平手。阿仙奴及後時間圍攻對手，可惜無功而還，結果以1：1賽和賓福特。即使阿仙奴依然以51分續居榜首，但聯賽已經連續兩場失分。

阿仙奴連續兩場失分，榜首形勢更加緊湊。（路透社）

另一支北倫敦球會熱刺，早前完成接受膽囊切除手術的主帥干地，今仗回歸督師，卻吞下一場大敗。雖然有賓坦古亞在14分鐘開紀錄，但主場的李斯特城其後由南柏斯文迪﹑占士麥迪臣﹑伊恩拿祖及哈維班尼斯各建一功，結果熱刺以1：4遭逆轉。

干地回歸領軍，熱刺卻慘敗一場。（路透社）

英超周六晚賽果：

韋斯咸1：1車路士

阿仙奴1：1賓福特

水晶宮1：1白禮頓

富咸2：0諾定咸森林

李斯特城4：1熱刺

修咸頓1：2狼隊



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