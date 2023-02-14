英超︱干地戰術關鍵之人重傷收咧　熱刺今季注定無運行？

撰文：吳慕兒
出版：更新：

今季歷盡艱辛的熱刺，傳來致命打擊。中場核心人物賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）膝部重創，提早收咧。熱刺餘下賽事缺乏這位主力，再為力爭歐聯資格添上難度。

熱刺中場賓坦古亞膝部重創，提早收咧。（Getty Images）

這位25歲烏拉圭國腳在熱刺周六作客1：4不敵李斯特城一仗期間受傷，他在65分鐘被調離陣。熱刺最新證實賓坦古亞左膝前十字韌帶撕裂，「他會進行手術，然後與醫療團隊展開康復療程。」

賓坦古亞在該仗14分鐘為熱刺先開紀錄，惟與李斯特城中場南柏斯文迪（Nampalys Mendy）相撞後受傷倒地，一度需要用氧氣罩幫助呼吸。當擔架床已預備，他當時選擇自己步離球場。

英超｜北倫敦雙雄失利　阿仙奴連續兩場失分　干地回歸熱刺照慘敗英超速報｜熱刺1：0曼城　哈利卡尼入第267球成球會射手王
賓坦古亞是熱刺領隊干地戰術中重要棋子。（Getty Images）

熱刺中場核心　干地戰術關鍵之人

熱刺領隊干地向來只愛重用十來個主力，而攻守兼備的賓坦古亞，更是干地一套戰術中能否發揮最大效用的核心人物。賓坦古亞有份為烏拉圭出戰2022世界盃，決賽周後他因傷缺陣，熱刺在那4場英超比賽2負1和，只贏到水晶宮。復出首仗作客曼城雖以2：4見負，之後兩仗賓坦古亞踢足90分鐘，領熱刺先後以1：0小勝富咸和曼城，可見其作用。

他今季為熱刺18場英超聯賽上陣，攻入5球、助攻2次，並在歐聯踢足6場分組賽，收穫1個入球。今晚深夜歐聯戰幔重開，熱刺16強先作客AC米蘭，球隊不止缺少賓坦古亞，正選門將洛里斯（Hugo Lloris）亦因膝傷須休戰至少6星期，另一中場比蘇馬（Yves Bissouma）則因左足踝壓力性骨折同樣未能上陣，還有賀積查治（Pierre-Emile Hojbjer）須停賽，一口氣失去3個中場，領隊干地排陣應該很頭痛。

熱刺目前在英超聯賽榜排第五位。（截圖）

熱刺在23場英超聯賽後累積39分排第五位，距離第四位的紐卡素相差兩分但多踢一場。這23場比賽之中，賓坦古亞缺陣的5場比賽，有4場都要失分，包括主場負維拉、阿仙奴，作客賽和韋斯咸和賓福特，只有作客水晶宮一仗獲勝。

失去賓坦古亞這位中場主力，加上洛里斯、比蘇馬仍要休養一段日子，兵源短缺下出戰歐聯、英超兩大戰線，難言樂觀。

熱刺前青訓產品美國遇撞船意外身亡　終年25歲　新舊東家齊悼念英超｜曼城落後兩球下反勝熱刺4：2　夏蘭特破入球荒英超速評︱阿仙奴挫熱刺　簡單高效屈機進攻模式　洛里斯驚天烏龍英超︱熱刺洛里斯再派膠　名宿轟已「過期」　干地道出絕望真相熱刺到底發生了什麼事？　世界盃後集體未回魂不敵維拉︱英超速評英超｜北倫敦雙雄失利　阿仙奴連續兩場失分　干地回歸熱刺照慘敗英超｜卡尼為缺席的人入個波　休養干地致電祝賀：以你為榮
英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）
英超｜利物浦2:0愛華頓　加普入紅軍生涯處子球英超｜修咸頓季內二度炒領隊　斟列斯前教頭馬殊接手英超｜VAR連環失誤事件　賓福特越位無吹阿仙奴冤枉失分英超｜加拿祖助曼聯奠勝　以入球回應負評　入球慶祝向偶像致敬英超︱曼聯尾段連入兩球勝列斯聯　隊長馬古尼時隔逾月復任正選英超｜北倫敦雙雄失利　阿仙奴連續兩場失分　干地回歸熱刺照慘敗英超｜車路士作客兩食詐糊　賽和韋斯咸1：1　菲歷斯復出即建功英超｜格連活特獲主帥致電有望歸隊？　曼聯女球迷：非常不舒服英超｜曼城主場3：1擊敗阿士東維拉　追貼榜首阿仙奴英超｜哥迪奧拿堅信曼城清白　否認考慮離隊：他們沒有騙我英超熱話｜列斯聯看守領隊筆記曝光　「換帥效應」加持賽和曼聯01球評︱曼城百宗罪英超賽會隆重其事　最終會否再次草草了事？英超起訴曼城過百次違反財政條款　最嚴重可逐出聯賽
足球
英超（Premier League ）
熱刺
干地