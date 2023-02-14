英超︱干地戰術關鍵之人重傷收咧　熱刺今季注定無運行？

今季歷盡艱辛的熱刺，傳來致命打擊。中場核心人物賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）膝部重創，提早收咧。熱刺餘下賽事缺乏這位主力，再為力爭歐聯資格添上難度。



熱刺中場賓坦古亞膝部重創，提早收咧。（Getty Images）

這位25歲烏拉圭國腳在熱刺周六作客1：4不敵李斯特城一仗期間受傷，他在65分鐘被調離陣。熱刺最新證實賓坦古亞左膝前十字韌帶撕裂，「他會進行手術，然後與醫療團隊展開康復療程。」

賓坦古亞在該仗14分鐘為熱刺先開紀錄，惟與李斯特城中場南柏斯文迪（Nampalys Mendy）相撞後受傷倒地，一度需要用氧氣罩幫助呼吸。當擔架床已預備，他當時選擇自己步離球場。

賓坦古亞是熱刺領隊干地戰術中重要棋子。（Getty Images）

熱刺中場核心 干地戰術關鍵之人

熱刺領隊干地向來只愛重用十來個主力，而攻守兼備的賓坦古亞，更是干地一套戰術中能否發揮最大效用的核心人物。賓坦古亞有份為烏拉圭出戰2022世界盃，決賽周後他因傷缺陣，熱刺在那4場英超比賽2負1和，只贏到水晶宮。復出首仗作客曼城雖以2：4見負，之後兩仗賓坦古亞踢足90分鐘，領熱刺先後以1：0小勝富咸和曼城，可見其作用。

他今季為熱刺18場英超聯賽上陣，攻入5球、助攻2次，並在歐聯踢足6場分組賽，收穫1個入球。今晚深夜歐聯戰幔重開，熱刺16強先作客AC米蘭，球隊不止缺少賓坦古亞，正選門將洛里斯（Hugo Lloris）亦因膝傷須休戰至少6星期，另一中場比蘇馬（Yves Bissouma）則因左足踝壓力性骨折同樣未能上陣，還有賀積查治（Pierre-Emile Hojbjer）須停賽，一口氣失去3個中場，領隊干地排陣應該很頭痛。

熱刺目前在英超聯賽榜排第五位。（截圖）

熱刺在23場英超聯賽後累積39分排第五位，距離第四位的紐卡素相差兩分但多踢一場。這23場比賽之中，賓坦古亞缺陣的5場比賽，有4場都要失分，包括主場負維拉、阿仙奴，作客賽和韋斯咸和賓福特，只有作客水晶宮一仗獲勝。

失去賓坦古亞這位中場主力，加上洛里斯、比蘇馬仍要休養一段日子，兵源短缺下出戰歐聯、英超兩大戰線，難言樂觀。