英超｜列斯聯帥位懸空近兩周　尋人屢敗屢戰終找來前屈福特教頭

列斯聯本月初辭退領隊馬殊（Jesse Marsch）後，一直未能找到替代人選，與多名教頭傳出緋聞後，最新消息為前屈福特及華倫西亞領隊查維加西亞（Javi Garcia）即將蒞臨艾蘭路球場。



目前列斯聯由史古巴拿（Michael Skubala）、柏高加拿度（Paco Gallardo）及基斯艾馬斯（Chris Armas）三人共同擔任看守領隊。他們首戰帶領列斯聯曾一度以2：0領先曼聯，惟最後被追和，被球迷戲稱為「三個臭皮匠」。不過最近兩戰皆落敗收場，其中一場更為護級對手愛華頓，目前列斯聯以19分排在聯賽第19位，深陷降班旋渦之中。

列斯聯曾意欲邀請西布朗領隊高比蘭（Carlos Corberan）及華歷簡奴教頭伊拉奧拿（Andoni Iraola），但這兩人目前來投的可能性幾乎為零，據英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》報道，他們正與曾執教屈福特和華倫西亞的查維加西亞洽談。

消息時列斯聯正接洽查維加西亞，希望他能成為球隊新教頭。（Getty Images）

查維加西亞最近一次擔任領隊，是在2021年12月接替沙維（Xavi Hernandez）執教卡塔爾球會艾薩德（Al Sadd），隨後他於去年6月離任，並一直閒賦至今。