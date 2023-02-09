英超熱話｜列斯聯看守領隊筆記曝光　「換帥效應」加持賽和曼聯

英超出現森保一「死亡筆記」翻版？

在周三（8日）深夜的英超補賽，列斯聯以2：2賽和曼聯中，剛解僱領隊的列斯聯除表現令人眼前一亮以外，看守領隊史古巴拿（Michael Skubala）手中的四行筆記，亦成為球迷與媒體的熱議對象。



列斯聯一度領先曼聯兩球，最終作客取得1分。（Getty Images）

列斯聯在周一（6日）宣佈解僱領隊馬殊，並由U21領隊史古巴拿擔任看守領隊，與技術教練柏高加拿度（Paco Gallardo）及基斯艾馬斯（Chris Armas）共同暫時接管球隊。史古巴拿出席賽前記者會時，豪言要「挑戰曼聯」，原來所言非虛。

史古巴拿臨危受命擔任看守領隊，帶領球隊踢出不俗表現。（Getty Images）

列斯聯今仗一度領先曼聯兩球，可惜未能力保勝局，結果被曼聯追成2：2。即使未能全取3分，列斯今仗在「換帥效應」加持下，踢出拚勁，同時在炒領隊後首場保不敗。

除了「換帥效應」，列斯聯今仗精彩的表現，或許與看守領隊史古巴拿有關。《天空體育》在半場時捕捉到他的筆記上，發現列出四項要點：靠近中路、相信、冷靜（Close middle、believe、be calm），首個要點太過潦草，有可能是轉換（Transition）。

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從列斯聯今仗兩個入球中，正好體現球員們執行筆記上的4點。開賽僅55秒，列斯聯即由格魯圖（Wilfried Gnonto）於禁區頂起腳先開紀錄，正好應驗筆記簿中的「入佢中路」，而列斯聯的第二個入球也是來自中路的反搶。

筆記中前兩點，都是對球場上形勢的指引，但後兩點「相信」與「冷靜」，則更像是警醒與激勵自己。這做法不禁令人聯想到在今屆世界盃中，同樣在筆記上寫下類似內容的日本領隊森保一。

森保一也曾用過絕密筆記來激勵球隊。（Getty Images）

森保一筆記上的內容曝光。（網上圖片）

誰是史古巴拿？

相較於曾為前曼聯領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）助教的基斯艾馬斯，史古巴拿可說是無人知曉，即便是列斯聯球迷也未必聽過這個名字，但他卻在這場重要的「玫瑰打吡」中被委以重任。

40歲的英格蘭領隊史古巴拿，執教經驗不淺，曾在高雲地利城及諾定咸森林教過青年軍，亦在羅浮堡大學（Loughborough University F.C.）擔任過足球總監。史古巴拿往後轉戰五人足球，執教英格蘭男子五人足球隊，惟球隊在2021年世界盃小組包尾出局，黯然辭職。

史古巴拿離開五人足球後，在2021至22年間，成為英格蘭U18青年軍的助教。他在離任後，再擊敗眾多競爭者，獲聘為列斯聯U21領隊。

史古巴拿曾任英格蘭五人足球隊領隊，但成績並不理想。（Getty Images）

作客鬥愈戰愈勇的曼聯，必然是一場硬仗，列斯聯依然能夠有分落袋，已算是有所交代，相信球迷對今仗表現也「收貨」。列斯聯取得寶貴1分，暫時以19分排第16位，與降班區保持1分距離。史古巴拿領軍的列斯聯，周末將返回主場再鬥曼聯。

據英國《每日鏡報》報道，列斯聯本來視比爾沙（Marcelo Bielsa）前下屬高比蘭（Carlos Corberan）為新帥首選，但這名領隊剛在周二與西布朗續約，故球會將下個目標移到華歷簡奴教頭伊拉奧拿（Andoni Iraola）身上。

列斯聯有意邀請伊拉奧拿執教球隊。（Getty Images）

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