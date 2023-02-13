英超｜修咸頓季內二度炒領隊　斟列斯前教頭馬殊接手

位列英超榜尾的修咸頓，於周日（12日）宣布解僱領隊鍾斯（Nathan Jones），並暫時由一隊教練魯賓施利斯（Rubén Sellés）擔任看守領隊。



英超今季剛過一半多一點，「聖人」已第二度炒領隊，他們於去年11月與哈辛赫圖（Ralph Hasenhuttl）分道揚鑣，結果接手的鍾斯無法改善球隊戰績，執教僅三個月便被解僱，成為修咸頓史上執教時間最短的領隊（不計算看守領隊）。

鍾斯已是修咸頓今季解僱的第二位領隊。（Getty Images）

不過值得一提的是，在哈辛赫圖離職時，暫代領隊一位的也是魯賓施利斯。

鍾斯執教期間，曾成功帶領修咸頓在聯賽盃擊敗曼城殺入4強，惟最後總比數以1：3不敵紐卡素出局，而且8戰7敗的聯賽戰績可謂慘不忍睹，唯一一場勝仗是在上個月作客面對愛華頓的賽事，這也使他們自12月26日起，在聯賽中連續7輪墊底至今。

據《天空體育》、《每日郵報》等英國媒體報道，修咸頓有意聘請剛被列斯聯解僱的馬殊（Jesse Marsch），而《The Athletic》表示該名美國教練亦對這份邀約有興趣，英國《衛報》指，修咸頓管理層相當喜歡馬殊重視壓逼的執教風格。

馬殊雖然今季成績不甚理想，但上季臨危受命情況下，最終亦幫助列斯聯在煞科戰成功保住英超席位。

馬殊在上個星期被列斯聯解僱。（Getty Images）

「聖人」目前以15分排於聯賽末位，與安全區有4分距離，而排在第17位的，剛好便是馬殊的舊東家列斯聯。無獨有偶，由於球隊宣布會由看守領隊魯賓施利斯領軍出戰下場面對車路士的比賽，因此若馬殊落實接掌修咸頓教鞭，那他上任後的第一場比賽，便會是2月25日作客面對列斯聯的英超賽事。

除馬殊外，在10月被阿士東維拉開除的謝拉特（Steven Gerrard）、以及曾執教過狼隊和熱刺的紐奴（Nuno Espírito Santo），也是修咸頓有可能羅致的新帥人選。