英超︱曼聯尾段連入兩球勝列斯聯　隊長馬古尼時隔逾月復任正選

曼聯周中英超主場與剛易帥的列斯聯賽和2：2，兩軍4日後再遇主客對調，紅魔鬼幾乎再次要在列斯聯身上失分。



正選名單見到馬古尼，曼聯球迷可能驚多於喜。（Getty Images）

曼聯陣容一出，不少球迷也嚇一嚇，隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）時隔超過1個月，再次獲主帥坦赫格信任，正選上陣。列斯聯受易帥因素刺激，周中作客奧脫福表現脫胎換骨，一度兩球領先，曼聯幸得狀態大勇的前鋒拉舒福特以及翼鋒辛祖的入球，才逼和列斯聯不至敗陣。

今場輪到曼聯作客列斯聯，同樣「惡踢」。上半場列斯聯與曼聯各有入球機會，43分鐘列斯聯有次黃金機會，翼鋒森馬維的射門被救出；完半場前輪到曼聯連番施射，過不到列斯聯門將梅斯利亞一關。

拉舒福特又救世！「福仔」為曼聯對列斯聯精彩先開紀錄。（Getty Images）

下半場雙方繼續開放進攻，63分鐘曼聯守將達洛治在禁區邊施冷箭，皮球中楣彈出。之後列斯聯屢次狂攻，輪到曼聯門將迪基亞表演身手。比賽進入最後10分鐘，戰況陷入膠着之際，又是拉舒福特挺身而出。

左閘梳爾在左路送出一個漂亮高波傳中，拉舒福特如飛將軍降臨將皮球飛頂入網，80分鐘終為曼聯先開紀錄。5分鐘後，小將加拿祖左路入楔後起腳中鵠，為球隊鎖定2：0勝果，經過周中失望一戰，總算能夠在列斯聯身上全取3分。