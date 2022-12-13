單車節｜黃金寶蔡俊彥教你單車術語　再學單車裝備冷知識｜有片

單車節將於12月18日舉行，各位運動發燒友趁機溫故知新，除了熟讀最重要的單車安全知識，以及重新訓練踏單車技巧，不少單車術語和冷知識都十分有趣，立即去片看看黃金寶如何教路，連首次參加單車節、今屆參與非競賽項目30公里組別的劍擊好手蔡俊彥，也向一代車神請教！



蔡俊彥（右）是今屆單車節初哥，一代「車神」黃金寶向他講解單車述語。

除了阿寶在片中講述的「蟹鉗」、「入銀」，以下的單車術語，你又知多少？（答案在文末）

1.操車

2.派牌

3.爆廠、爆偈

4.轆車

5.搖車

6.湧頂

7.水戰 ／打水戰

8.大冷

9.耷頭



另一個令不少人疑惑的問題，就是踏單車為何一定要穿單車衫、單車褲，日常運動裝束不可以嗎？

單車衣一個重要設計就是背後的三個口袋，好讓車手放置例如證件等私人物品，口袋置於背後亦可減少風阻。大家可留意，由於踏單車時不宜把物品放在褲袋，以免影響雙腿擺動，所以單車褲不設口袋。

單車褲還有另一個重點設計，就是臀部位置加上一層墊子，減輕臀部壓迫到座墊時的不適，以及降低從地面傳來的衝擊力道，提升騎乘舒適度。

當然，要減輕臀部痛楚，更要留意座椅要呈水平，不要向前傾或向後昂。坐的時候亦要留意，不要坐得太前或太後。至於比賽單車的座椅高度，應讓雙腳腳尖僅接觸的地面，座椅應比手柄的高度為低，讓手握車柄時身體可向前傾減低風阻。

單車術語答案：

操車 踩車又或練車之意

派牌 仿派紙牌時動作「片出去」

爆廠、爆偈 體力耗盡

轆車 遊車河

搖車 上山時呈站立姿勢，左右搖擺踩踏，且雙手握着牛角有節奏地擺動車身，但前輪角度保持筆直

湧頂 於斜坡頂全力去爆車

水戰、打水戰 雨天集體踩車

大冷 環繞新界及九龍一圈約100公里

耷頭 公路單車把設計較坐位底，所以坊間有這種稱呼



想了解更多單車術語，請到旅發局YouTube channel

https://youtu.be/Sp4XmIqu0u4