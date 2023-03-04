德甲｜多蒙特擊退RB萊比錫締10連勝　列奧斯追平隊史第二入球紀錄

周五（3日）深夜德甲賽事，多蒙特在主場以2：1擊敗RB萊比錫，拿下各項賽事10連勝，陣中主將馬高列奧斯（Marco Reus）更追平球會名宿索克（Michael Zorc）紀錄，並列隊史第二射手。



上輪之前，德甲本進入三足鼎立局面，拜仁慕尼黑、多蒙特與柏林聯三隊共同以43分佔據積分榜前三位。不過上輪拜仁以3：0大勝柏林聯，後者暫時落後榜首之爭。「大黃蜂」多蒙特今場對手RB萊比錫，位列聯賽榜第4，與柏林聯僅1分之差，落後榜首4分，同樣也在爭冠行列之中。

賽前RB萊比錫與榜首也僅有4分差距。（Getty Images）

多蒙特今場率先打開紀錄，馬高列奧斯於第20分鐘單刀推過對方門將被撲跌。這名已為球隊效力11季的33歲老將親自操刀射入十二碼，取得個人隊史第159個入球，追平名宿索克，僅落後於球會傳奇派士拿（Alfred Preissler）的177球。

隨後安利簡恩（Emre Can）於39分鐘禁區外遠射改變方向入網，助多蒙特將比數領先至2：0；列奧斯67分鐘於禁區內再獲一次破門良機，但被對方門將飛撲擋出。

安利簡恩的遠射為多蒙特擴大領先優勢。（路透社）

科斯貝治（Emil Forsberg）在比賽第74分鐘接應傳中撞射入網，為RB萊比錫追回一球，但迪姆華拿補時階段在小禁區起腳被尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）於門前擋出，終被主隊多蒙特以2：1擊退。

迪姆華拿在補時階段的射門未能為球隊扳平。（路透社）

「我們必須堅持到最後。」馬高列奧斯賽後接受DAZN訪問時說：「我們的目標是奪回積分榜的領先優勢，然後我們做到了。」

多蒙特賽後錄得各項賽事10連勝，同時也是德甲8連勝，多踢一場的他們升上積分榜榜首，以3分優勢「騎住」死敵拜仁慕尼黑。