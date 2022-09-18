德甲｜多蒙特公布列奧斯傷情　預計10月復出戰世界盃未絕望

德國球星馬高列奧斯（Marco Reus）周六晚（17日）為多蒙特出戰「魯爾地區打吡」鬥史浩克04時，因傷退下火線，距世界盃開幕餘下僅2個月，令人擔心他是否會再次因傷無緣國際大賽。

不過多蒙特周日（18日）公布這位隊長的最新傷患，似乎未至於緣盡世盃。



多蒙特引述體育總監基爾（Sebastian Kehl）稱，馬高列奧斯在周六已立即接受檢查，「我們的測試結果顯示他沒有骨折，而是腳踝外側韌帶受傷，馬高會缺陣3至4周，然後便有希望復出。」這意味他或能在世界盃前約1個月復出，尚有時間可以重拾狀態去卡塔爾。

列奧斯世界盃前又受傷 多蒙特主帥透露傷情 IG明言不放棄

列奧斯腳踝受傷，幸休戰約3至4周便可復出。（美聯社）

列奧斯之前常因受傷與大賽無緣，最令人深刻的是2014年世界盃前，本來狀態大勇的他受重創，結果無緣成為世界盃冠軍成員。

他在2016年歐國盃再在陣前受傷退隊，2018年世界盃雖有份出戰，惟德國分組賽止步；去年的歐國盃，他則以賽季後疲勞為由主動表明不參賽。