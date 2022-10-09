德甲｜多蒙特絕地逼和拜仁慕尼黑　比寧咸令對手送院獲紐亞維護

多蒙特主場鬥拜仁慕尼黑的德國「國家打吡」周日（9日）凌晨上演，這場德甲大戰中，兩支死敵合演一場峰迴路轉的賽事，其中今場戴起多蒙特隊長臂章的英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）一個動作令他捲入爭議。



今仗賽前，主場出戰的多蒙特與拜仁慕尼黑同分，但拜仁以遙遙領先的得失球數排第3、「蜜蜂兵團」列第4。

多蒙特今仗有隊長兼進攻核心馬高列奧斯受傷缺陣，19歲英格蘭中場祖迪比寧咸繼續代替他出任隊長，在近8次對拜仁都落敗之下，多蒙特踢到33分鐘先失一球，遭哥列斯卡一記地波破門；20分鐘後又遭利萊辛尼在禁區頂施射，將比數擴至0：2。然而以為「蜜蜂兵團」又再敗予死敵之際，戰情卻出現變化。

哥列斯卡（右）為拜仁先開紀錄。（美聯社）

落後兩球的多蒙特反撲，74分鐘，17歲「神童」前鋒莫高高後上，突入禁區撞射扳回一球。在比賽進入補時第5分鐘、「讀秒」階段之際，莫迪斯迪接應傳中，在遠柱頭槌頂入，追成2：2完場，奪得1分之餘更終結面對拜仁在各項賽事的8連敗走勢。

不過這場精彩大戰也出現惹球迷熱議的畫面，完半場前，比寧咸與拜仁翼鋒艾方素戴維斯一次「五五波」，比寧咸舉腳爭球、惟同時戴維斯微微彎身低頭希望以球控球，最終比寧咸鞋面踢中對方臉部，戴維斯即掩面倒地，接受治療後更顯得步履不穩，需要換走。

比寧咸這記動作令艾方素戴維斯需換走及送院，但未有帶來任何牌。（Twitter）

當時比寧咸本身已有黃牌在身，但球證並沒有就這記動作向他出示黃牌或紅牌，令拜仁主帥拿高士文大感不滿，拿帥賽後透露，戴維斯懷疑腦震盪，已送院治理，他又對球證未有向比寧咸出示紅牌感不滿：「他們說踢臉這舉動要罰紅牌，根本沒討論空間吧，那根本不是黃牌，是紅牌。」

不過拜仁門將紐亞則另有看法，德國媒體《Tz》引述他道：「那肯定不是有意的，我們也要為比寧咸辯護，半場時我們聽說了，戴維斯將頭垂得太低了。」

戴維斯受傷片段：

Alphonso Davies was forced to come off after taking this boot to the face from Jude Bellingham. pic.twitter.com/YtQVpO7ZmO — ESPN FC (@ESPNFC) October 8, 2022

比寧咸賽後在社交媒體發文，先是盛讚隊友，稱「我們最終獲得了應得的結果，這場戰役十分精彩！」他再向艾方素戴維斯道歉：「要向戴維斯就那次相撞道歉，希望你盡快好起來吧！」