足球熱話｜前德甲冠軍財困險失主場命名權　球迷靠眾籌竟成功救亡

德乙球會布倫瑞克因財困幾乎出售主場的命名權，但憑着球迷的力量，最終籌得足夠資金，成功保住球場名字至2024/25球季。



布倫瑞克在德國足球有過輝煌歷史——由1904至1985年間，只得三個球季並非在頂級聯賽作賽，更曾在1966/67球季奪得德甲冠軍。然而他們隨即因財政問題，將主場賣給市政府，而且自1984/85球季降落德乙之後，便一直在乙組、丙組或地區聯賽打滾，只曾在2013/14重返德甲，翌季又再回到德乙。

布倫瑞克曾是德甲冠軍，但現在受財政問題困擾。（Twitter）

布倫瑞克上季在德丙獲亞軍、今季重返德乙，但球隊由於財困，本身考慮將主場和睦體育場（Eintracht Stadium）的命名權出售，但球迷決定作最後嘗試——球會的球迷部門、死忠球迷組織（Ultras）和球迷議會合辦眾籌計劃，希望保住球場名字這個重要的身份象徵。

集合球迷的力量，布雷瑞克暫時保住主場的名字。（Twitter）

本來的眾籌計劃，是直到2025年為止，每季籌得20萬歐元，便能保留球場的名字，誰料眾籌計劃由2022年5月展開，至今已吸引2773人集資、籌得65萬歐元（約548萬港元），已足夠保留球場名字到2024/25球季為止，球會執行總監Wolfram Benz 大感安慰，道：「這是一個在球壇前所未見的計劃！」

布倫瑞克陣中擁有曾效力橫濱水手的日本國腳遠藤溪太，球隊目前在德乙作賽，在20輪賽事過後排名第14，獲19分，與護級區只得1分差距，仍未「上岸」。