德甲｜列奧斯世界盃前又受傷　多蒙特主帥透露傷情　IG明言不放棄

多蒙特隊長馬高列奧斯（Marco Reus）周六晚（17日）在德甲「魯爾地區打吡戰」中，於主場對史浩克04期間受傷，需以擔架抬離場，令人擔心他是否又一次會因傷錯過大賽。

不過他賽後在Instagram發文，明言絕不放棄。



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現年33歲的馬高列奧斯在多蒙特效力至今10年，已是隊內領袖，球技、心態之佳也獲公認，但他時常在國際大賽前遭逢不幸，尤其在2014年世界盃前，他雖成為主帥路維陣中主力、6場比賽中攻入5球，卻在巔峰之際受傷，黯然退隊，錯過隨德國國家隊奪世界盃的機會；在緊接的2016年歐國盃前，他再次於表現大勇時受傷，無緣大賽。

列奧斯因傷缺席了德國在2014年世界盃的奪冠之旅，只能由好友馬里奧葛斯帶同其球衣上頒獎台。（Getty Images）

2018年他終首次隨德國出戰世界盃，未料竟在分組賽便止步，可說毫無「大賽命」。到2021年舉行的歐國盃決賽周前，他則宣布因季後疲勞，決定退選，但來到今年世界盃，他似乎決心要出戰，近兩年其出勤率也大大提升，只因傷病缺席過7場球會賽事。

未料周六對死敵史浩克04一戰，列奧斯上半場再次受傷，更需由擔架抬離場，他被抬走時更難過得掩面，似乎擔心會否再一次因傷錯過國際大賽——更可能是生涯最後一次世界盃。多蒙特最終以1：0擊敗對手。

列奧斯受傷後需由擔架抬離場。（美聯社）

賽後，包括祖迪比寧咸、入球功臣莫高高等在更衣室內拉起列奧斯的球衣，向他送祝福，更令球迷擔心這位隊長是否傷勢嚴重。

不過主帥泰錫（Edin Terzic）在賽後道：「我跟馬高（列奧斯）在半場時談過了，他很失望、也很痛，他已不在球場了，但我們覺得（康復的）時間不會要太久。」

多蒙特眾將賽後在更衣室拉起列奧斯的球衣，為這位隊長送上祝福。（Twitter@BVB）

馬高列奧斯的傷勢仍未明朗，由於下周已是世界盃前最後一個國際賽期，他幾可肯定未能出戰友賽，不過他在Instagram發文，似乎對於出戰世界盃仍抱希望，他寫道：「謝謝大家的祝福，我很快就會回來的！恭喜球隊勝出了打吡戰。」他最後一句更彰顯決心：「我絕對不會放棄的。」