傑志王振鵬創350場上陣里程碑　拒絕自動讓位：讓年輕人也努力

從大連來港18年，已38歲的守門員王振鵬，於周六（4日）菁英盃上陣，創下為傑志披甲350場的里程碑。

這位曾經是球會首席門神的老將，近年逐漸失去位置，但聲言不會放棄，爭取重返正選，甚至港足名單之內。



「Come on Kitchee！」王振鵬在球員通道高呼一聲，緊接低頭步出球場，這是他第350次為傑志披甲，為隊中上陣次數最多的球員，遠遠拋離次席、今場第299度穿上「藍鳥」戰衣的黃洋。

王振鵬低着頭迎接自己第350次為傑志上陣。（袁志浩攝）

今場阿鵬未受到太大考驗，大部份時間只是接應隊友回傳，解圍或再分邊，但他仍不時做伸展動作、甚至打筋斗，讓身體隨時準備好；也在後場提點防線，更向射門的隊友送上鼓勵。

比賽尾段阿鵬用腳封走宏愷志的窄角度起腳，傑志最終保持清白之身贏4：0。完場後阿鵬與隊友擊掌，隔着龍門手套整理好頭髮，接受球會向他頒發、印有「350」字樣的球衣跟手套，之後走到場邊向高呼其名字的球迷致意。

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「當初認為香港是我踢波的開始，但沒想過一待就是18年。在這裏很開心，真的是我第二故鄉，所以感情很深。」自2005年從大連實德加盟至今，阿鵬見證傑志重奪聯賽錦標、成為「三冠王」，但也同時犯過不少錯連累球隊失分，被球迷戲稱「膠鵬」，但始終堅持走到現在。

38歲的他感謝球會、會長伍健、主教練朱志光、以及18年間每位教練、隊友跟球迷的信任，「我知道要在同一間球會留這麼久很難，多謝他們給我這個機會，而我又把握到。」

傑志會長伍健與王振鵬握手。（袁志浩攝）

望做年輕球員榜首 不放棄爭取重返港足

與阿鵬同期來港的國援，高文、徐德帥等都已退役，僅餘現效力冠忠南區的中場鞠盈智；更殘酷的是，阿鵬近年在球會的位置，已漸漸被保羅取替，他在2019年5月亞協盃作客台灣球隊航源時踏入300場里程碑，花了近4年才「再晉一級」。

「過了300場後，已沒去想場數，能踢就盡量踢。」他近日在社交媒體上載自己訓練片段，直言自己正是因為年紀大，更需要努力，希望為年輕一代做出榜樣，「讓他們有競爭的壓力，讓他們也要付出努力，而不是水到渠成、順其自然的讓位。」

王振鵬在第350次上陣保持清白之身。（袁志浩攝）

阿鵬自去年6月隨港足參與亞洲盃外圍賽晉級後，已連續兩次（去年9月及今年3月）無緣入選友賽名單，他表示接受主帥安達臣的決定，但仍盡力爭取重返港足。

「香港隊對每個人來說都是一個肯定，我不會放棄，保持狀態，菁英盃有機會也要把握，參與明年亞洲盃決賽周會是我的願望。」