亞冠︱王振鵬犯錯　傑志負巴吞聯16強大敗　仍創香港球隊最佳成績

傑志5月成為亞冠盃改制後首支晉級淘汰賽階段的香港代表，今日（19日）於日本埼玉市浦和駒場體育場出戰16強，硬撼2020/21年度泰國頂級聯賽冠軍巴吞聯。

「藍鳥」有守門員王振鵬上半場犯錯導致失波，最終以0：4大敗，無緣晉級8強。



「藍鳥」主教練朱志光今仗棄用保羅，改派王振鵬把關，在謝家強離隊下，新加盟的港德混血兒周緣德夥拍艾里奧踢中堅，傷癒復出的左閘丹尼亦擔正，達成為傑志披甲250次的里程碑。

隊長黃洋取代停賽的巴爾拿，新兵巴西中場米基爾同任正選，配合基爾頓、明加索夫、丹恩奴域及羅梓駿；安永佳則先列後備。

港德混血周緣德（後排左三）首次代表傑志上陣，丹尼（前排右二）則達成250次披甲里程碑。（Getty Images）

巴吞聯派出34歲前清水心跳射手鄧達（Teerasil Dangda），中場亦有泰國國腳組合彼迪威（Phitiwat）跟沙勒（Sarach）。隊內有新加坡兄弟兵艾雲芬迪（Irfan Fandi）與艾辛芬迪（Ikhsan Fandi）同時披甲，其中曾於挪威落班的前鋒艾辛芬迪攻擊力強，曾獲朱志光點名要麾下加以提防。

傑志開局縮後受壓，被對手兩次小組配合撕破防線，幸巴吞聯球員控失，未有帶來太大威脅。然而明加索夫早段逼搶時受傷，接受治療後一度繼續比賽，但最終需由費蘭度入替。

明加索夫（左）早段傷出。（傑志提供）

王振鵬失誤 巴吞聯新舊射手破門

「藍鳥」一直無法保持控球在腳，26分鐘靠角球錄得首次埋門，米基爾接應周緣德斬中頂出界。巴吞聯其後一度由艾雲芬迪跳頂破網，惟衝撞王振鵬在先被判犯規，入球無效。

34分鐘，羅梓駿右邊彈入中路，丹恩奴域一挑一射，皮球飛向尾柱但偏離目標，費蘭度飛剷趕至僅僅射高。傑志錯失黃金機會後防線更失誤，王振鵬出迎踢漏，被禾諾志（Worachit）輕鬆射入空門，於35分鐘打破僵局。

巴吞聯僅4分鐘後再有進帳，年僅23歲的艾辛芬迪禁區頂擺脫周緣德後推順勁射破網；完半場前鄧達面對空門頂中柱，半場傑志落後0：2。

禾諾志把握傑志防線犯錯，射入空門先開紀錄。（Getty Images）

+ 5

傑志換邊後即加強攻力，以艾力士入替羅拔圖。49分鐘，丹恩奴域禁區內背向龍門，控定來球後即轉身抽射，卻未命中目標。

採取主動之下，「藍鳥」連番攻門都沒有收穫，68分鐘反而再被拋開比分。艾力士中場疑似被侵犯倒地，球證未有任何表示，巴吞聯繼續攻勢，前鋒迪奧高傳球省中艾里奧改變方向，老將鄧達接應輕鬆射入至3：0。

傑志射手丹恩奴域今仗未能取得進帳。（傑志提供）

+ 2

巴吞聯完場前再有後備入替的查蒙貫（Chatmongkol）單刀射入，傑志結果以0：4敗陣，未能再進一步，無緣再創香港足球歷史新章，但亞冠盃16強已是香港球會在改制後的最佳成績。球隊明天將啟往返港隔離，備戰新一季港超聯。「藍鳥」新季第一場比賽，將於9月18日港超首輪對升班馬深水埗。

至於巴吞聯出線後會於下周一（22日）於埼玉2002體育場（Saitama Stadium 2002）出戰亞冠半準決賽，潛在對手包括同屬東亞區的韓職全北汽車、日職神戶勝利船、及馬來西亞代表柔佛DT對日職浦和紅鑽的勝方。亞冠八強至四強抽籤將於日本時間周六（20日）早上11時舉行。