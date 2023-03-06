英超｜曼聯雙紅會潰敗破128年尷尬紀錄　坦赫格：不專業﹑羞恥

上星期捧走聯賽盃錦標，周中足總盃反勝韋斯咸，氣勢正盛的曼聯周日（5日）深夜造訪晏菲路，想不到英超「雙紅會」得到這樣的結局。達雲紐尼斯﹑加普與沙拿各自梅開二度，加上法明奴錦上添花，紅魔鬼作客潰敗0：7。

曼聯主帥坦赫格賽後直斥球隊不專業；左閘勞基梳爾坦言除了道歉，也沒有太多可以做。



本土盃賽接連報捷的曼聯，強勢作客鬥宿敵利物浦，曾盛傳是曼聯目標的加普上半場末段先開紀錄，換邊後曼聯判若兩隊，防線不集中致紅軍5分鐘連下兩城，落後至0：3。此消彼長，利物浦愈戰愈勇，曼聯愈踢愈頹，紅軍再轟4球，結果吞下0：7的慘敗。

曼聯潰敗7球，尷尬地打破了塵封128年﹑對利物浦的最大敗仗紀錄，在1895年曾經以1：7不敵對手，亦是曼聯在英超史上的最大敗仗。

英超觀察｜利物浦新攻擊三叉戟漸成形 贈曼聯7蛋兼史上最大敗仗

曼聯7球大敗，同時創下史上對利物浦的最大落敗紀錄。（路透社）

一星期內由捧盃到潰敗 坦赫格：不專業

短短一星期，由捧盃到潰敗，曼聯經歷天堂與地獄，主帥坦赫格賽後直言想不到下半場的表現會急轉直下，「我認為上半場我們的表現更好，製造了機會但未能取得入球，但換邊後極速失兩球，這是我始料不及。下半場初段兩個失球也是決定的問題，尤其是第3球，由跟人及佈防等所有方面也出錯，這是不專業的表現。」

當曼聯落後0：3時，坦帥也知道大勢已去，指球隊在當刻沒有團結一致，這不是曼聯應有的表現，「今仗表現是不可接受，這是今年最差的表現，我們令球迷們失望，他們提早離場也是人之常情，我為球隊今仗的發揮感到憤怒及羞恥，我們會找辦法反彈。」

曼聯大敗，坦赫格直言表現不專業。（路透社）

勞基梳爾：只可以道歉

大敗一場，曼聯眾將完場時難免「頭耷耷」，更加想盡快離開球場，但在華拉尼的呼喝下，隊友們隨即步向作客球迷區，向一眾留守到最後的「曼迷」們致意。

曼聯左閘勞基梳爾（Luke Shaw）賽後坦言，球隊難辭其咎，「我只可以道歉，這個表現令在場的球迷感蒙羞，這種表現確實難以重看，但他（坦赫格）會帶領我們從今仗中學習。」